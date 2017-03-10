Нет интернета – нет алкоголя. Как прошло внедрение ЕГАИС на селе

Публикации за 10.03.17

Для сельской местности внедрение ЕГАИС обернулось серьезными проблемами, продавцы вынуждены выкручиваться и обходить закон. Возможности работать по правилам просто нет, потому что нет интернета. И в деревнях выкручиваются как могут – продают спиртное из-под полы и просят сделать какие-то исключения для отдаленных территорий. И заодно надеются, что внезапная проверка до них не доберется. Подробности – в материале NDNews.ru.

Напомним, с 1 июля прошлого года подключение к ЕГАИС стало обязательным для розницы. Пока магазины не обязаны фиксировать продажи пива, медовухи, сидра, однако уже звучат предложения по ликвидации этого пробела. По данным Росалкогольрегулирования, на 10 марта 2017 года в Свердловской области к ЕГАИС подключились 97,68 % розницы – Средний Урал находится ближе к концу списка. Как и ожидалось, большой проблемой эта затея обернулась для села. Причины две: высокие материальные затраты и отсутствие технической возможности. И если к перманентной необходимости тратиться на очередные законодательные новшества малый бизнес уже привык, то со второй справиться гораздо сложнее – для работы в ЕГАИС необходимо стационарное подключение к Сети со скоростью не менее 256 мегабита в секунду. Интернетизация же добралась не до каждого населенного пункта в уральской глубинке.

NDNews.ru выяснил, как пытаются решить эту проблему в нескольких районах области, где высок процент сел и просто труднодоступных территорий. «В райцентре у нас всё в порядке, магазины справились и интернет есть. А отдаленные территории – это деревушки на 300 жителей примерно – они по областному закону могут работать без ККМ (контрольно-кассовых машин), там не то что интернета, там спутника нет. И магазины у них – это весьма условно можно назвать магазинами. Они работают по заявкам: пару недель собирают от местных жителей, что им нужно, потом завозят и по спискам раздают. Без ККМ им работать можно, а алкоголем они вообще не торгуют. Вот такая у нас непьющая территория, у нас и фунфыриков нет. Может, кто-то себе сам привозит алкоголь, но это уже неофициально все. В магазинах его не купить», – рассказал Гаринского городского округа Александр Лыжин.

В тавдинском городском округе та же проблема – отсутствие стационарного интернета. По большому счету, полностью легальная торговля идет только в райцентре – там тоже бывают проблемы с Сетью, но речь идет не о полном ее отсутствии, а о перебоях. В Тавде к тому же есть несколько сетевых магазинов, тогда как во всем остальном городском округе работают только местные торговые точки. «Понятно, что магазины ЕГАИС восприняли тяжело, особенно не сетевые, а наши, местные магазинчики. У нас с интернетом проблемы даже в городе, а за его пределами сети и нет практически. В рамках программы по доступному интернету для сел Ростелеком поставил столбы с Wi-Fi. Теперь вся молодежь вокруг этих столбов сидит. Но там радиус сто метров, отошел, и нет сети. А для ЕГАИС нужен даже не Wi-Fi, а оптоволокно, стабильная связь. В городе все к ЕГАИС подключены, но он постоянно зависает и падает из-за связи. А любой сбой в программе отражается. Магазины, можно сказать, работают до первой проверки. За пределами города – ну, не торгуют, видимо. Как таковых официальных писем, жалоб не поступало. Но недавно я был на сходе в 37 км от Тавды, там звучало предложение разрешить торговать алкоголем без ЕГАИС для труднодоступных территорий. Сейчас такого разрешения нет. Нельзя сказать, что у нас есть какие-то проблемы с магазинами в целом: еда есть, все одеты-обуты, ну вот с алкоголем… решается как-то. Пока проверок нет», – прокомментировал сотрудник администрации городского округа, попросивший не упоминать его фамилию.

Аналогичная история в Ачитском городском округе, в котором вообще нет городов, только рабочий поселок да сёла с деревнями, в которых количество жителей не всегда дотягивает до сотни человек. «На процесс торговли жалоб нет – это понятно, кто будет жаловаться на то, что ему как-то не так алкоголь продают? У нас с интернетом все плохо, даже в райцентре есть белые пятна. Оптоволокна почти нигде нет. Но магазины все работают. Я думаю, торговля идет так же, как и раньше шла, до введения системы ЕГАИС. Просто где нет интернета, там и нарушения не фиксируются», – отметил депутат думы Ачитского городского округа Николай Гладков.

Получается, что на практике магазины, которые не могут легально торговать алкоголем, свою работу прекращать не стали, а просто нашли обходные пути и надеются, что проверка до них не доберется. И вовсе не факт, что алкоголь там продается некачественный или контрафактный, не исключено, что последним «официальным» местом продаж алкоголя становится магазин, работающий с ЕГАИС, например, в райцентре или другом более крупном городе.

Добавим, Росстат обнародовал данные о количестве некачественной водки, попавшей на прилавки в 2016 году, – доля такой продукции выросла в два раза и составила 6 %. Некоторые эксперты посчитали, что такие показатели обусловлены вовсе не тем, что нелегального спиртного стало больше, а тем, что ужесточился контроль, то есть в полную силу заработала ЕГАИС. Тем не менее, некачественный алкоголь можно повстречать, например, нарвавшись на товар бутлегеров, наливших в бутылку из-под дорогого напитка любой контрафакт. Другой вариант – когда на вполне легальных заводах идет работа в третью смену по производству уже нелегальных напитков, за это время не ведется учет изделий, а бутылки маркируются фальшивыми акцизами. До того как деятельность такого предприятия будет пресечена, даже после отзыва лицензии, завод может выпустить на рынок довольно много некачественной водки. Вопрос лишь в местах ее сбыта, тем более что остаются торговые точки, которые, в нарушение закона, реализуют алкоголь в обход автоматизированной системы контроля.

Таким образом, введение ЕГАИС в существующем виде стало нагляднейшей иллюстрацией пословицы «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить». Прекрасную идею по контролю за оборотом алкоголя, позволяющую эффективнее бороться с суррогатами, сгубила реализация, внедрение без оглядки на условия, в которых работают конкретные продавцы. И в итоге если в глубинке нет интернета – то и к системе продавец не подключится. Фактически предпринимателей сознательно толкают на нарушения – алкоголь как был, так и остается одним из основных товаров, позволяющих получать прибыль мелким магазинам.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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