Опасной для здоровья водки стало в два раза больше / В любой бутылке может оказаться метиловый и технический спирт

Публикации за 10.03.17

Доля некачественной водки на российском рынке спиртного выросла в два раза и составила 6%. К таким выводам пришли специалисты Росстата по результатам проверки алкоголя на безопасность за 2016 год. В погоне за экономией производители используют некачественный спирт, что может привести к летальным последствиям при употреблении.

По словам экспертов, рост доли опасного для здоровья алкоголя обусловлен вовсе не тем, что нелегального спиртного стало больше, а тем, что ужесточился контроль. С введением ЕГАИС – автоматизированной системы для государственного контроля за объемом производства и оборотом этилового спирта – появилась возможность отследить путь каждой бутылки, выпущенной на заводе, от производителя до конечного покупателя, пишут «Известия».

Тем не менее, некачественный алкоголь можно повстречать, например, в интернете. Продавцы, которых россияне называют бутлегерами, могут залить в бутылку из под дорогого напитка любой контрафакт. Цена такого «удовольствия» варьируется от 70 до 800 рублей. Впрочем, у такого товара практически нет шансов оказаться на полках в магазинах. Дельцы предпочитают сбывать подделки через интернет или нелегальные ларьки.

Однако есть вполне легальное производство, которое выпускает на рынок опасную продукцию. Некоторые заводы работают в третью смену, за это время не ведется учет изделий, а бутылки маркируются фальшивыми акцизами. До того как деятельность такого предприятия будет пресечена, даже после отзыва лицензии, завод может выпустить на рынок довольно много некачественной водки.

По данным Росалкогольрегулирования, за прошлый год было выявлено и ликвидировано 170 нелегальных заводов и цехов, в то время как годом ранее всего 36. Арестовано и изъято более 38 млн литров этилового спирта и алкогольной продукции и свыше 9 млн поддельных акцизных марок.

Большую часть стоимости бутылки составляет налог, которым облагается этиловый ректификованный спирт из зернового сырья. Снизить себестоимость водки можно за счет замены этого сырья менее качественным. Чаще всего в целях экономии недобросовестные производители используют гидролизный спирт, а также токсичный синтетический, который обычно является основой для растворителя красок. Однако самым опасным является метиловый спирт, и он тоже может оказаться практически в любой бутылке водки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.03.17

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