На Камчатке девять моряков отравились метанолом, пятеро скончались / Возбуждено уголовное дело

Публикации за 14.03.17

На Камчатке девять членов экипажа рыболовецкого судна «Изумруд» отравились спиртосодержащей жидкостью. Четверо моряков погибли на месте еще до прибытия медиков, пятеро пострадавших были госпитализированы, один из них скончался уже в больнице.

Как стало известно, трагедия случилась сегодня утром, когда судно находилось на промысле в бухте Моржовая Кроноцкого залива. В общей сложности на «Изумруде» в тот момент было 27 человек, судно принадлежит местной компании «Звезда Востока».

По словам заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко, сообщение об отравлении поступило на пункт скорой помощи, по вызову выехали пять медицинских бригад. Когда врачи прибыли на место происшествия, четверо моряков скончались, пятерых госпитализировали, один из них оказался в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Чуть позже поступила информация о том, что мужчина погиб. Четверо пострадавших остаются в терапевтическом отделении городской больницы Петропавловска-Камчатского. По словам медиков, их жизням ничего не угрожает.

По предварительным данным, перед смертью моряки употребляли спиртосодержащую жидкость. Она и стала причиной отравления. Это подтвердил анализ крови моряков. По словам врачей, мужчины выпили метиловый спирт.

По факту случившегося, региональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).

Напомним, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление людей спиртосодержащим концентратом для ванны «Боярышник». Оказалось, что жидкость содержала метиловый спирт. Всего пострадали 123 человека, 78 погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в рамках которого задержано несколько должностных лиц.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 14.03.17

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