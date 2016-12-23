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Публикации за 23.12.16

Путин о смертельном «Боярышнике» в Иркутске: «Просто нет слов» / Это ужасная трагедия и безобразие

Путин о смертельном «Боярышнике» в Иркутске: «Просто нет слов» Это ужасная трагедия и безобразие

Массовое отравление алкогольным суррогатом в Иркутске – «ужасная трагедия». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Иркутска. «Просто нет слов. Ужасное безобразие, что органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили это», – возмутился Путин.

Он подчеркнул, что полностью в курсе расследования этой трагедии. Он подтвердил свою информированность: «Группа граждан, в том числе из иностранного государства, решила заработать на производстве этого средства, а один из этой группы решил заработать еще больше в тайне от других, подменив этиловый спирт метиловым».

По словам Путина, проблема не только в том, что существует нелегальный оборот спирта и слабый контроль. «Вопрос в алкоголизации населения – среди пострадавших от отравления контрафактным «Боярышником» были не только маргиналы и просто малоимущие», – добавил президент.

Напомним, в Иркутске от отравления суррогатным алкоголем (настойкой «Боярышника» для ванн с метанолом) погибли уже более 70-ти человек. Десятки – в реанимации. Ведется расследование.

21 декабря Путин утвердил поручений по вопросам государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Ответственным за их исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Меры направлены на совершенствование государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, сокращения потребления населением спиртосодержащей продукции в немедицинских целях. Срок исполнения поручения – 1 июля 2017 года.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 23.12.16

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