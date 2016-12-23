Отравление «Боярышником» в Иркутске: уже 74 умерших, трое из 13 задержанных отправлены под домашний арест / Среди подозреваемых нет ни одного производителя отравы

Публикации за 23.12.16

Число умерших от отравления средством для принятия ванн «Боярышник» с метанолом достигло 74. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.

По словам чиновницы, всего от отравления ядовитым средством пострадали 122 человек, 74 из них скончались. Сейчас в больницах остается 31 пострадавший. Шкурская добавила, что один человек с подозрением на отравление метиловым спиртом госпитализирован в Братске на севере Иркутской области, его состояние оценивается как тяжелое. Позднее в региональном Минздраве заявили, что случай отравления метанолом в Братске не подтвердился.

Сегодня также стало известно, что проведенная экспертиза опровергла данные об отравлении двух жителей Иркутска различными марками контрафактной водки. В первом случае мужчина, вчера якобы умерший от употребления водки, скончался от сердечного приступа, передает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Также сообщалось, что от употребления ядовитой водки умерла жительница Иркутска, но установлено, что женщина употребила смертоносную «боярку», купленную для нее сыном, предварительно разведя средство водкой.

В свою очередь, директор МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев сообщил на заседании городского оперативного штаба, что за прошедшие сутки в больницы города не поступали пациенты с подозрением на отравление спиртосодержащими жидкостями. По его данным, за сутки изъято более 20 тонн фальсифицированного алкоголя, в том числе около 4 тонн боярышника, сообщается на сайте мэрии города.

По данным МВД России, сотрудники полиции в ходе рейдов в Иркутске накануне изъяли 10 тыс. бутылок «Боярышника». Суррогат, разлитый в емкости по 250 мл, был обнаружен в подвале коттеджа, расположенного по улице Автомобильной. Всего за прошедшие четыре дня были проверены более 3,5 тыс. областных торговых предприятий, в том числе ларьки и павильоны, мелкооптовые и оптовые рынки. В результате из незаконного оборота изъято более 22 тыс. литров алкогольной продукции, реализация которой осуществлялась с нарушением законодательства, сообщили в ведомстве. Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», содержащим метанол, произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в минувшие выходные. Пострадавшие стали поступать в больницы с вечера 17 декабря. В связи с массовой гибелью людей 19 декабря в Иркутске ввели режим чрезвычайном ситуации.

В рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении было задержано 13 человек – распространителей ядовитого средства. Накануне двум из задержанных Ленинский районный суд Иркутска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в региональной прокуратуре. По одному подозреваемому принятие решения отложено на 72 часа, срок задержания продлен. Еще по одному суд отказал следствию в ходатайстве о мере пресечения, он освобожден. Сегодня суд поместил под домашний арест третьего фигуранта дела о массовом отравлении. Представитель Ленинского райсуда Иркутска сообщил «Интерфаксу», что среди задержанных – владельцы киосков, торговавшие «бояркой», и продавцы – в основном женщины с детьми, ранее несудимые. Среди них есть выходцы из Азербайджана.

Иркутск, Светлана Петрова

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