Прощай «Боярка»: в России вводится запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей / Медведев одобрил предложение главы Роспотребнадзора

Публикации за 23.12.16

Роспотребнадзор выступил с предложением запретить на месяц продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей, кроме парфюмерной продукции и стеклоомывателей. Об этом сообщила главный санитарный врач Анна Попова на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым. Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер поддержал это решение.

Темой встречи Медведева и Поповой стали меры по предотвращению трагических событий, подобным массовому отравлению в Иркутске, где от отравления суррогатным алкоголем (настойкой «Боярышника» для ванн с метанолом) погибли уже более 70-ти человек, а десятки – находятся в реанимации.

«Это не единственное место, где подобные события происходили, но здесь, к сожалению, речь идёт о массовом отравлении такого рода спиртосодержащими жидкостями с примесями ядовитых веществ, в частности метанола, которые и повлекли массовую гибель людей», – отметил Медведев.

Он также добавил, что ранее дал поручение правительству подготовить предложения о мерах, направленные на регулирование оборота подобного рода жидкостей и этот вопрос находится на контроле у президента РФ.

Попова со своей стороны сообщила, что по поручению правительства Роспотребнадзор проводит проверки, и на сегодняшний день уже более 12 тонн такой продукции должны были снять с продажи.

При этом у ведомства, как сказала главный санитарный врач, есть собственное предложение: приостановить реализацию непищевой алкогольной продукции, содержащей спирт в объёме более 25%, в целом по стране на срок до 30 дней, исключив из запрещенного перечня парфюмерную продукцию и стеклоомывающую жидкость.

«А в это время приостановив, – разобраться, какого качества и насколько безопасна эта продукция, и разработать ряд дополнительных мероприятий», – отметила Попова.

«Если вы считаете такого рода решение сейчас оправданным, тогда надо будет принять постановление по линии Роспотребнадзора, по линии санитарно-эпидемиологического надзора и следить, каким образом оно реализуется на территории всей страны, особенно в преддверии больших новогодних праздников», – сказал Медведев на предложение Поповой.

Как сообщал «Новый День», тема массовых отравлений спиртосодержащим суррогатом была затронута на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Комментируя эту проблему, глава государства сказал, что это ужасная трагедия и безобразие.

По словам Путина, проблема не только в том, что существует нелегальный оборот спирта и слабый контроль. «Вопрос в алкоголизации населения – среди пострадавших от отравления контрафактным «Боярышником» были не только маргиналы и просто малоимущие», – добавил президент.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.12.16

Немецкие «Леопарды» прошли боевое крещение в Сирии: «Это катастрофа» – отозвались в ФРГ (ВИДЕО, ФОТО). Боевики сожгли минимум три и захватили два турецких танка немецкой постройки. / Скандал: Главу подмосковного Солнечногорского района досрочно ушли в отставку. …хотя ранее он отозвал свое заявление об уходе. / Глава московского района Коптево поплатился должностью за подтасовки. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»