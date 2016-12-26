«Боярка» под запретом: Роспотребнадзор приостановил продажу спиртосодержащих жидкостей

Публикации за 26.12.16

Сегодня опубликовано и вступило в силу постановление главного санитарного врача России о запрете розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией сроком на 30 дней. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как и предполагалось, постановление, которое ранее одобрил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, предполагает запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продавать непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25% общего объема, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Предполагается, что за время объявленных ограничений власти попытаются разобраться, какого качества и насколько безопасна эта продукция, и разработать ряд дополнительных мероприятий, сообщала глава Роспотребнадзора на встрече с премьером в минувшую пятницу.

Вместе с тем главный санитарный врач в адрес региональных управлений Роспотребнадзора направила письмо о необходимости обеспечить контроль за реализацией постановления. Предполагается, что ведомство будет проводить проверки, и в случае выявления фактов продажи запрещенной спиртосодержащих жидкостей, будет не только штрафовать нарушителей по статье 14.2 КоАП РФ, но и арестовывать продукцию, а материалы передавать в правоохранительные органы.

Как сообщал «Новый День», запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей вводится после резонансных событий в Иркутске, где с 17 декабря жертвами отравления после употребления средства для ванн с метанолом, продававшемся под известной маркой «Боярышник», стали 76 человек. Всего в больницы города с диагнозом острое отравление спиртосодержащей жидкостью с прошлых выходных поступило 123 пациента. В медучреждениях остаются 18 человек.

По подозрению в причастности к распространению смертельного «Боярышника» задержаны 23 человека. В минувшую пятницу, 23 декабря, фигурантом дела о халатности, возбужденного в рамках расследования отравления «Боярышником», стал глава иркутского регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов. По данным следствия, с мая 2016 года в региональное управление Роспотребнадзора поступали многочисленные обращения о незаконной продаже на территории региона спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Однако Лужнов, по версии следствия, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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