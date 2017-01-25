Запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей продлили еще на два месяца

Публикации за 25.01.17

Роспотребнадзор продлил еще на 60 дней запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в регионах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Введенный ранее 30-дневный запрет и проводимые совместно с органами внутренних дел проверки позволили изъять из оборота более 500 тыс. единиц спиртосодержащей непищевой продукции, снизить на 33% количество случаев отравлений и на 65% – летальных исходов в период новогодних праздников. Все это «определяет действенность принятых мер», подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора.

«Установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей», – говорится также в сообщении.

Напомним, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление людей спиртосодеожащим концентратом для ванна «Боярышник». Оказалось, что жидкость содержала метиловый спирт. Всего пострадали 123 человека, 78 погибли. СКР возбудил уголовное дело, в рамках которого задержано несколько должностных лиц.

23 декабря Роспотребнадзор выпустил постановление о запрете розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией сроком на 30 дней. Документ предполагает запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продавать непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25% общего объема, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Москва, Зоя Березина

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