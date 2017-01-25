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Публикации за 25.01.17

Запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей продлили еще на два месяца

Запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей продлили еще на два месяца

Роспотребнадзор продлил еще на 60 дней запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в регионах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Введенный ранее 30-дневный запрет и проводимые совместно с органами внутренних дел проверки позволили изъять из оборота более 500 тыс. единиц спиртосодержащей непищевой продукции, снизить на 33% количество случаев отравлений и на 65% – летальных исходов в период новогодних праздников. Все это «определяет действенность принятых мер», подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора.

«Установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей», – говорится также в сообщении.

Напомним, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление людей спиртосодеожащим концентратом для ванна «Боярышник». Оказалось, что жидкость содержала метиловый спирт. Всего пострадали 123 человека, 78 погибли. СКР возбудил уголовное дело, в рамках которого задержано несколько должностных лиц.

23 декабря Роспотребнадзор выпустил постановление о запрете розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией сроком на 30 дней. Документ предполагает запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продавать непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25% общего объема, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Москва, Зоя Березина

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