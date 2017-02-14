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Дальний Восток

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Публикации за 14.02.17

В Амурской области от отравления метанолом погибли трое / Возбуждено уголовное дело

В Амурской области от отравления метанолом погибли трое Возбуждено уголовное дело

В Сковородинском районе Амурской области по факту смерти трех человек возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Следователи установили, что 11 февраля в Сковородинскую больницу в состоянии комы были доставлены двое мужчин 1973 и 1967 годов рождения, жителей города Сковородино. Несмотря на усилия медиков, они скончались в лечебном учреждении через непродолжительное время.

Позже, в этот же день в квартире одного из домов этого населенного пункта было обнаружено тело женщины 1991 года рождения. По имеющимся данным все трое накануне совместно распивали спиртные напитки, при этом они употребили спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление людей спиртосодеожащим концентратом для ванна «Боярышник». Оказалось, что жидкость содержала метиловый спирт. Всего пострадали 123 человека, 78 погибли. СКР возбудил уголовное дело, в рамках которого задержано несколько должностных лиц.

23 декабря Роспотребнадзор выпустил постановление о запрете розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией сроком на 30 дней. Документ предполагает запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продавать непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25% общего объема, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. 25 января ведомство продлило запрет еще на 60 дней.

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