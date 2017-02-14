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Здоровье

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Публикации за 14.02.17

Алкоголь массово убивает молодых и здоровых россиян / В первую очередь – мужчин

Алкоголь массово убивает молодых и здоровых россиян В первую очередь – мужчин

Алкоголь массово убивает трудоспособное население России, в первую очередь – мужчин. «Такого уровня алкогольной смертности сегодня нет ни в одной стране мира», – заявил зампред комитета по охране здоровья Госдумы Николай Говорин накануне на круглом столе.

Он привел статистику: 38% всех смертей в трудоспособном возрасте связаны с алкоголем. «Каждый второй мужчина не достигает пенсионного возраста, и их сверхсмертность обусловлена алкогольным фактором. У нас северный стиль потребления больших доз крепкого алкоголя, замешанного на суррогате. Между прочим, смертность мужчин трудоспособного возраста, которые находятся в местах лишения свободы, в три раза ниже!», – подчеркнул депутат.

В целом, по его словам, алкоголь укорачивает жизнь российских мужчин на 20 лет, женщин – на 17. Алкоголь влияет и на будущие поколения: у 80% детей с умственной отсталостью один из родителей – алкоголик.

Как пишет МК, участники круглого стола призвали перейти на «новый уровень алкогольной политики – взвешенный и позитивный». К примеру, продавать дешевые аптечные спиртовые настойки (тот же злополучный «Боярышник» – прим. ред.) только по рецепту. Звучало и парадоксальное предложение – снизить акцизы на водку, что сделает ее более доступной и, в теории, уменьшит тягу «любителей жидкости» ко всяким лосьонам и омывателям. Однако, как отметила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина, большинство алкогольных отравлений связано вовсе не с аптечными настойками, а с передозировкой этанола.

Главный психиатр страны Евгений Брюн предложил ввести в стране госмонополию на алкоголь и на парфюмерную продукцию, запретить продавать алкоголь в жилых домах, повысить страховые взносы в ОМС для злоупотребляющих психоактивными веществами и – законодательно разрешить принудительную госпитализацию алкоголиков.

Москва, Зоя Березина

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