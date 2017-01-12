«Пили и будут пить»: эксперты не ждут пользы от повышения цен на алкоголь

Публикации за 12.01.17

Повышение акцизов на алкоголь и последующее подорожание спиртных напитков не поможет решить проблему контрафакта, и, скорее всего, даже усугубит ее. Такое мнение высказали эксперты, комментируя планы минфина РФ повысить минимальную розничную цену (МРЦ) водки на 15%.

Как считает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, нужно максимально снижать цену на водку, чтобы бизнес мог работать легально. «Но чтобы снизить цену на водку, нужно снизить акцизы, по-другому никак, а они у нас выросли. При новых акцизах невозможно добиться цены на водку в 190 рублей, это заниженная цена, поэтому решение Минфина абсолютно правильное», – цитирует эксперта РИА «Новости».

Дробиз обратил внимание, что отпускная цена бутылки водки с завода сегодня составляет 177 рублей, из них заводу достаются только 45 рублей: 37 рублей на накладные расходы и 8 рублей – прибыль. «То есть бизнес получает с бутылки 8 рублей, а государство – до этого года 125 рублей, а с этого года – 132 рубля в виде налогов, конечно, в таких условиях необходимо поднимать цены», – пояснил он.

Однако, по мнению Дробиза, чтобы обезопасить население от контрафактной продукции, водка должна быть «социальной». «Она (водка) должна быть социальной и стоить 50 рублей самая дешевая, как во всем мире, чтобы качественный легальный безопасный алкоголь был доступен для самых нищих, и они не пили непищевые и пищевые спиртосодержащие жидкости», – отметил эксперт. С его точки зрения, мнение о том, что чем дешевле алкоголь, тем больше пьет население – «глупость».

«Все и так пьют на пределе своих возможностей. Потому и существует нелегальный рынок, что у человека есть определенная сумма и потребность, и он идет либо в легальную розницу, если денег хватает, либо – в нелегальную розницу, либо – в непищевые жидкости, он не откажется от потребности», – уверен Дробиз.

Такое мнение разделяет руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич.

«Для Минфина, который работает по примитивной схеме увеличения налога, чтобы увеличить его собираемость в целом, это решение вполне логичное, хотя такая политика, на мой взгляд, неправильна. В итоге будет продолжать снижаться легальность рынка, будут разоряться заводы, в конце концов мы получим пепелище на месте алкогольной отрасли», – сказал он и добавил, что цена на водку нужно или оставить на прежнем уровне или снизить до 130-150 рублей за бутылку.

Напомним, об изменении акцизной ставки на алкоголь стали говорить еще в декабре прошлого года после массового отравления в Иркутске средством для ванн «Боярышник», содержащим метиловый спирт, смертельный для человека даже в небольших количествах. ЧП произошло 17 декабря, известно, что в результате всего пострадало 123 человека, 78 – скончались. По данному факту СКР заведено уголовное дело, в рамках которого задержано несколько должностных лиц.

Накануне стало известно, что Минфин распорядился повысить минимальную розничную цену на водку с 190 до 219 рублей. Как пояснил сегодня глава министерства Антон Силуанов, это связано с повышением акциза на 20 рублей. Он также добавил, что в 2018-2019 годах цены на водку индексироваться не будут. «Мы давно уже не индексировали акцизы на водку, и дальше не будем индексировать», – цитирует Силуанова «Интерфакс». По словам министра, правительство России приняло решение повысить акцизы на водку в 2017 году при формировании трехлетнего бюджета в 2015 году.

Москва, Мария Вяткина

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