NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.01.17

Травиться алкоголем в России стали меньше / Роспотребнадзор отчитался о новогодней смертельной статистике

Травиться алкоголем в России стали меньше Роспотребнадзор отчитался о новогодней смертельной статистике

В России во время прошедших новогодних праздников зафиксировано заметное снижение случаев отравления алкоголем и летальных случаев после употребления спиртного. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что это произошло после запрета продажи отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции.

С 2012 по 2015 годы ежегодное количество алкогольных отравлений в новогодние праздники в среднем составляло около 2500 случаев, из них с летальным исходом – около 600. Во время каникул 2015-2016 годов было 2516 отравлений алкоголем, из которых 641 закончилось гибелью людей. В нынешний праздничный период было зафиксировано всего 1697 отравлений, из которых 228 – с летальным исходом.

«Таким образом, в результате запрета продажи отдельных видов спиртосодержащей продукции и проводимых надзорных мероприятий удалось достичь снижения количества алкогольных отравлений на 33%, и сократить количество летальных случаев на 65%», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, 26 декабря по инициативе Роспотребнадзора в стране был введен временный запрет на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции сроком на 30 дней. Под эмбарго попала непищевые жидкости с содержанием этилового спирта более 25% общего объема, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Вместе с тем специалистами Роспотребнадзора было проверено более 31,4 тысяч торговых точек, арестовано более 500 тысяч единиц запрещенной спиртосодержащей жидкости. В 94% случаев такая продукция была обнаружена в объектах малого бизнеса и лишь 3% – в сетевых магазинах.

Поводом для таких мер стало резонансное ЧП в Иркутске, где с 17 декабря жертвами отравления после употребления средства для ванн с метанолом, продававшемся под известной маркой «Боярышник», стали десятки человек. После было возбуждено уголовное дело, в числе фигурантов которого оказались высокопоставленные региональные чиновники.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.01.17

Российских биатлонистов снова проверят на допинг во время сочинских Игр. / Верховная Рада готовит закон о тотальной украинизации и формировании отрядов языковой полиции. Попытки сохранить двуязычие будут приравнены к свержению государственного строя. / Полиция разоблачила крупную группировку теневых финансистов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter