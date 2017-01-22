Травиться алкоголем в России стали меньше / Роспотребнадзор отчитался о новогодней смертельной статистике

Публикации за 22.01.17

В России во время прошедших новогодних праздников зафиксировано заметное снижение случаев отравления алкоголем и летальных случаев после употребления спиртного. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что это произошло после запрета продажи отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции.

С 2012 по 2015 годы ежегодное количество алкогольных отравлений в новогодние праздники в среднем составляло около 2500 случаев, из них с летальным исходом – около 600. Во время каникул 2015-2016 годов было 2516 отравлений алкоголем, из которых 641 закончилось гибелью людей. В нынешний праздничный период было зафиксировано всего 1697 отравлений, из которых 228 – с летальным исходом.

«Таким образом, в результате запрета продажи отдельных видов спиртосодержащей продукции и проводимых надзорных мероприятий удалось достичь снижения количества алкогольных отравлений на 33%, и сократить количество летальных случаев на 65%», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, 26 декабря по инициативе Роспотребнадзора в стране был введен временный запрет на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции сроком на 30 дней. Под эмбарго попала непищевые жидкости с содержанием этилового спирта более 25% общего объема, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Вместе с тем специалистами Роспотребнадзора было проверено более 31,4 тысяч торговых точек, арестовано более 500 тысяч единиц запрещенной спиртосодержащей жидкости. В 94% случаев такая продукция была обнаружена в объектах малого бизнеса и лишь 3% – в сетевых магазинах.

Поводом для таких мер стало резонансное ЧП в Иркутске, где с 17 декабря жертвами отравления после употребления средства для ванн с метанолом, продававшемся под известной маркой «Боярышник», стали десятки человек. После было возбуждено уголовное дело, в числе фигурантов которого оказались высокопоставленные региональные чиновники.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.01.17

Российских биатлонистов снова проверят на допинг во время сочинских Игр. / Верховная Рада готовит закон о тотальной украинизации и формировании отрядов языковой полиции. Попытки сохранить двуязычие будут приравнены к свержению государственного строя. / Полиция разоблачила крупную группировку теневых финансистов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»