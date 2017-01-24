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Общество

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Публикации за 24.01.17

В России стали меньше пьянствовать / Потребление алкоголя сократилось в полтора раза

В России стали меньше пьянствовать Потребление алкоголя сократилось в полтора раза

Жители России стали меньше пить спиртных напитков. Так с 2009 года в среднем на человека в год объем употребляемого алкоголя снизился с 15 до 10 литров. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве считают, что позитивная динамика наблюдается благодаря дополнительным мерам, предпринятым государством. В частности, по введению ограничений розничной продажи алкогольной продукции в зависимости от места и времени продажи, возраста покупателя, а также установлению минимальных цен на алкогольную продукцию и запрета рекламы спиртного.

Кроме того, за последние восемь лет на треть снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, отмечает Роспотребнадзор. На 24% снизилось число больных алкоголизмом, стоящих на учете у медиков.

Тем не менее, россиянам есть к чему стремиться. Так, по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), если потребление чистого алкоголя на душу населения превышает 8 литров в год, то это уже отрицательно сказывается на здоровье населения.

В этой связи Роспотребнадзор настаивает на реализации Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

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