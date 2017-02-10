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Публикации за 10.02.17

«Путин! Верни фунфырики, родной!» (ВИДЕО) / Страдающий сибиряк Димка «Беляш» снял видеообращение к президенту
Димка «Беляш» молит Путина о «фунфырике». Изображение: youtube.com.

«Путин! Верни фунфырики, родной!» (ВИДЕО) Страдающий сибиряк Димка «Беляш» снял видеообращение к президенту

Крик души Димки "Беляша".

Житель Тогучинского района Новосибирской области Дмитрий Буханисов, называющий себя «Димка Беляш», записал видеообращение к президенту Путину, которое может претендовать на роль самого надрывного среди всех видео в этом жанре. «Владимир Владимирович…Я тебя прошу, родной! Такая ситуация… родной! Я тебя прошу, пожалуйста, сделай обратно, чтобы эти фунфырики были. Прошу тебя, родной, прошу, прошу. Даже могу покреститься. Пожалуйста, пусть фунфырики обратно вернутся!», – просит «Беляш» Путина.

Сибиряк просит, чтобы правительство и президент разрешили продажу хотя бы части спиртосодержащих жидкостей. По словам «Беляша» «люди, которые померли тама», скончались от «Боярышника», а не от его любимого «Витацепта».

Если настойки вернутся в аптеки, «Беляш» обещает голосовать только за Путина и его команду: «Я за тебя буду и дальше голосовать, чтобы ты у нас и был. И за твоего друга… как его звали? За Медведева. А Медведеву привет от Беляша».

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутске 77 человек умерли от суррогатного алкоголя. 74 из них пили средство для ванн «Боярышник», в очередной партии которого вместо этилового спирта была использована смесь антифриза и метилового спирта. С 26 декабря по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Роспотребнадзор запретил продажу всех косметические настойки, концентраты и жидкости с содержанием этилового спирта более 25%. Исключением стали лишь лекарственные средства, духи и стеклоомывающие жидкости.

Новосиирск – Москва, Алексей Усов

Новосиирск – Москва. Другие новости 10.02.17

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