Депутаты: «Метиловый спирт – оружие массового поражения и должен производиться только государством»

Публикации за 17.01.17

Депутаты призвали государство установить монополию на производство метилового спирта. В частности, зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин заявил, что суррогатный алкоголь, фактически, оружие массового поражения, и как все средства такого рода, должен быть монополией государства.

«Уровень сегодняшнего распространения суррогатного алкоголя в стране следует рассматривать, наверно, как оружие массового уничтожения. Более 500 тыс. людей в стране в год, преимущественно трудоспособного возраст, гибнет от алкоголя, алкоголизма и медицинских последствий пьянства» – цитирует «Тайга.инфо» выступление Говорина в эфире телеканала «Россия 1».

Зампред профильного думского комитета считает, что никакие штрафы не способны защитить население от суррогата (и , во многом, от самого себя), потому государство должно получить монополию на производство метилового спирта. Депутат уверен, что производство и оборот этилового спирта также должно стать прерогативой только государства.

Напомним, в декабре прошлого года в Иркутске 76 человек умерли, отравившись суррогатным алкоголем. Очередная партия спиртового средства для ванн «Боярышник» содержала вместо этилового спирта смесь метилового и антифриза.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 17.01.17

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