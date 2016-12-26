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Скандалы и происшествия

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Публикации за 26.12.16

По делу об отравлении «Боярышником» арестованы еще четверо / Число жертв ядовитого суррогата достигло 76

По делу об отравлении «Боярышником» арестованы еще четверо Число жертв ядовитого суррогата достигло 76

Ленинский районный суд Иркутска накануне отправил под арест еще четырех человек, проходящих по делу об отравлении средством для ванны «Боярышник» с метанолом, удовлетворив ходатайства следователей. Все четверо помещены под стражу на два месяца. К настоящему времени число жертв отравления суррогатом достигло 76.

Кроме того, одного фигуранта суд отправил под домашний арест, а решение в отношении еще двоих задержанных отложил на 72 часа, передает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. До вынесения вердикта оба останутся под стражей.

Напомним, все фигуранты дела о массовом отравлении обвиняются по статье о производстве, хранении или сбыте небезопасных товаров, использование которых привело к гибели людей. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

Всего по подозрению в причастности к распространению смертельного «Боярышника» задержаны 19 человек.

На прошлой неделе суд арестовал одного фигуранта дела – возможного поставщика «боярки» в розницу, в то время как следствие настаивало на аресте всех задержанных. Еще 10 человек – владельцев торговых киосков и продавцов – суд поместил под домашний арест. Один фигурант был отпущен на подписку о невыезде.

По последним данным, число погибших в результате отравления смертоносным «Боярышником» достигло 76 человек. По информации регионального Минздрава, в эти выходные с подозрением на отравление метанолом в больницы Иркутска поступили 2 человека, один из них скончался. Таким образом, жертвами отравления стали 76 человек. Как сообщил представитель судмедэкспертизы Дмитрий Перфильев, в 70 случаях подтверждено отравление метиловым спиртом, по шести еще проводится экспертиза, сообщается на сайте мэрии Иркутска. Всего в больницы города с диагнозом острое отравление спиртосодержащей жидкостью с прошлых выходных поступило 123 пациента. В медучреждениях остаются 18 человек.

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», содержащим метанол, произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в выходные 17-18 декабря. Пострадавшие стали поступать в больницы с вечера субботы, 17 декабря. В связи с массовой гибелью людей 19 декабря в Иркутске ввели режим ЧС.

В минувшую пятницу, 23 декабря, фигурантом дела о халатности, возбужденного в рамках расследования отравления «Боярышником», стал глава иркутского регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов. По данным следствия, с мая 2016 года в региональное управление Роспотребнадзора поступали многочисленные обращения о незаконной продаже на территории региона спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Однако Лужнов, по версии следствия, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов.

Иркутск, Светлана Петрова

Иркутск. Другие новости 26.12.16

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