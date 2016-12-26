По делу об отравлении «Боярышником» арестованы еще четверо / Число жертв ядовитого суррогата достигло 76

Публикации за 26.12.16

Ленинский районный суд Иркутска накануне отправил под арест еще четырех человек, проходящих по делу об отравлении средством для ванны «Боярышник» с метанолом, удовлетворив ходатайства следователей. Все четверо помещены под стражу на два месяца. К настоящему времени число жертв отравления суррогатом достигло 76.

Кроме того, одного фигуранта суд отправил под домашний арест, а решение в отношении еще двоих задержанных отложил на 72 часа, передает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. До вынесения вердикта оба останутся под стражей.

Напомним, все фигуранты дела о массовом отравлении обвиняются по статье о производстве, хранении или сбыте небезопасных товаров, использование которых привело к гибели людей. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

Всего по подозрению в причастности к распространению смертельного «Боярышника» задержаны 19 человек.

На прошлой неделе суд арестовал одного фигуранта дела – возможного поставщика «боярки» в розницу, в то время как следствие настаивало на аресте всех задержанных. Еще 10 человек – владельцев торговых киосков и продавцов – суд поместил под домашний арест. Один фигурант был отпущен на подписку о невыезде.

По последним данным, число погибших в результате отравления смертоносным «Боярышником» достигло 76 человек. По информации регионального Минздрава, в эти выходные с подозрением на отравление метанолом в больницы Иркутска поступили 2 человека, один из них скончался. Таким образом, жертвами отравления стали 76 человек. Как сообщил представитель судмедэкспертизы Дмитрий Перфильев, в 70 случаях подтверждено отравление метиловым спиртом, по шести еще проводится экспертиза, сообщается на сайте мэрии Иркутска. Всего в больницы города с диагнозом острое отравление спиртосодержащей жидкостью с прошлых выходных поступило 123 пациента. В медучреждениях остаются 18 человек.

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», содержащим метанол, произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в выходные 17-18 декабря. Пострадавшие стали поступать в больницы с вечера субботы, 17 декабря. В связи с массовой гибелью людей 19 декабря в Иркутске ввели режим ЧС.

В минувшую пятницу, 23 декабря, фигурантом дела о халатности, возбужденного в рамках расследования отравления «Боярышником», стал глава иркутского регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов. По данным следствия, с мая 2016 года в региональное управление Роспотребнадзора поступали многочисленные обращения о незаконной продаже на территории региона спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Однако Лужнов, по версии следствия, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов.

Иркутск, Светлана Петрова

Иркутск. Другие новости 26.12.16

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