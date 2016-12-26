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Скандалы и происшествия

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Публикации за 26.12.16

Метаноловая «Боярка» продолжает собирать жертвы в Иркутске: число умерших выросло до 77

Метаноловая «Боярка» продолжает собирать жертвы в Иркутске: число умерших выросло до 77

Число жертв отравления ядовитым средством для ванн «Боярышник» в Иркутске увеличилось до 77, сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская. Пострадавший скончался в больнице. Ранее сообщалось о 76 погибших.

По информации чиновницы, в больницах остаются 16 человек, 21 человек был выписан в связи с улучшением состояния, 9 отказались от лечения, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня Следственный комитет РФ сообщил о задержании 23 человек в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении жителей Иркутска «бояркой» с метанолом.

Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник», содержащим ядовитый метиловый спирт, хотя на этикетке был заявлен этиловый спирт, произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в выходные 17-18 декабря. Пострадавшие стали поступать в больницы с вечера субботы, 17 декабря. В связи с массовой гибелью людей 19 декабря в Иркутске ввели режим чрезвычайном ситуации.

Иркутск, Светлана Петрова

Иркутск. Другие новости 26.12.16

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