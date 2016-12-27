Иркутская чиновница стала фигурантом дела об отравлении «Боярышником» / СКР: замминистра знала о торговле суррогатом, но не расторгла договор с владельцем киоска

Публикации за 27.12.16

Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова стала фигурантом дела о халатности в рамках расследования массовой гибели жителей областного центра от отравления средством для ванн «Боярышник» с метанолом. Расследование в отношении высокопоставленной чиновницы ведет Главное следственное управление СК России, сообщается на сайте ведомства.

По информации Следственного комитета, в ноябре этого года подчиненные передали Нефедовой документы, в которых были отражены устанавливали факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в одном из торговых павильонов. Арендатору земельного участка, на котором был размещен киоск, сотрудниками Министерства имущественных отношений Иркутской области выносились неоднократные предупреждения, а суды назначали ему штрафы.

В этой ситуации чиновница имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона, указали в СК РФ. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение в адрес арендатора. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре в нем продавался «Боярышник», который стал причиной массовой гибели людей, отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В отношении Нефедовой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее в рамках уголовного дела о халатности в связи с массовым отравлением ядовитой «бояркой» следователи задержали руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова. Сегодня чиновнику не смогли избрать меру пресечения, так как вместо суда его отвезли в больницу. По данным источника в правоохранительных органах, Лужнова госпитализировали с подозрением на сердечный приступ. Меру пресечения ему изберут уже после окончания лечения.

Помимо Лужнова, в рамках расследования уголовного дела задержаны еще 22 человека, в их числе возможный поставщик «Боярышника» в розницу, владельцы торговых киосков и продавцы.

Число жертв отравления метаноловым суррогатом накануне достигло 77 человек, в больницах остаются 16 человек.

После трагедии Роспотребнадзор по поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева на 30 суток приостановил торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией с содержанием этилового спирта более 25%.

Иркутск, Светлана Петрова

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