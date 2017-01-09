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Скандалы и происшествия

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Публикации за 09.01.17

Эксперты выясняют причины смертельного отравления двух жителей Иркутска / Метанол оказался не при чем

Эксперты выясняют причины смертельного отравления двух жителей Иркутска Метанол оказался не при чем

Министерство здравоохранения Иркутской области уточнило данные о двух местных жителях, скончавшихся от отравления после употребления спиртосодержащих напитков. В сообщении отмечается, что они не пополнили число тех, кто в середине декабря отравился метанолом, содержавшемся в «Боярышнике», как сообщалось ранее, а были из числа людей, попавших к медикам уже после Нового года.

«Данные о еще двух скончавшихся за период праздников врачи иркутских клиник не подтвердили. Два человека, которые умерли за время новогодних выходных, были из вновь доставленных. Анализы не подтвердили наличие метанола в их крови. Причину смерти устанавливают судмедэксперты. Пока минздрав не располагает данными от патологоанатомов», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря ведомства Татьяны Шкурской.

На текущий момент в клиниках остаются три пострадавших, один в крайне тяжелом состоянии. Пять пациентов отправлены домой после выписки. Новых случаев отравления суррогатом с метиловым спиртом в Иркутской области за новогодние праздники не произошло.

Как писал «Новый День», массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря. Из 123 пострадавших к 31 декабря скончались 76 человек, в больницах оставались восемь пациентов. Ранее в понедельник сообщалось, что в новогодние праздники от метанола в «Боярышнике» скончались ещё два человека.

По факту отравления сотрудники СУ СКР расследуют уголовное дело. В Иркутске и области ранее был введен режим чрезвычайной ситуации, который действовал до 31 декабря.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 09.01.17

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