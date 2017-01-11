NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 11.01.17

Главный участковый отдела полиции Иркутска попал под «уголовку» / Метаноловая «боярка» оказалась на прилавках из-за его попустительства
Фото: СКР

Главный участковый отдела полиции Иркутска попал под «уголовку» Метаноловая «боярка» оказалась на прилавках из-за его попустительства

Сотрудники пятого следственного управления ГСУ СК России с дислокацией в Новосибирске в ходе расследования уголовного дела о гибели в Иркутске людей вследствие отравления спиртосодержащим средством (ч.3 ст.238 УК РФ) выявили преступление, в совершении которого подозревается начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 4 УМВД России по городу Денис Черемисин.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в отношении Черемисина возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц» (ч.3 ст.293 УК РФ). По версии следствия, с 28 января по 31 декабря 2016 года Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых уполномоченных полиции на административных участках, обслуживаемых отделом полиции № 4 УВД.

В результате в одном из торговых павильонов была реализована спиртсодержащая жидкость для употребления в пищевых целях под видом косметического средства для принятия ванн «Боярышник», в которой содержались вещества, опасные для жизни и здоровья человека, в том числе метанол, что повлекло гибель людей. В настоящее время Черемисин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По последним данным, из 123 поступивших в медицинские учреждения с подозрением на отравление метиловым спиртом, скончалось 77 человек, 3 пострадавших остаются в лечебных учреждениях. Как сообщалось ранее, по уголовному делу о массовом отравлении предъявлено обвинение всем 22 ранее задержанным лицам, в отношении 8 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 9 – в виде домашнего ареста, 5 – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 11.01.17

Белые черви снова появились в водопроводной воде (ФОТО). / На Южном Урале водитель из Екатеринбурга пытался снести железнодорожный мост. / Прокуратура проверит поликлинику в Уфе, где женщину с загипсованной ногой заставили ползти к врачу.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter