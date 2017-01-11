Главный участковый отдела полиции Иркутска попал под «уголовку» / Метаноловая «боярка» оказалась на прилавках из-за его попустительства

Публикации за 11.01.17

Сотрудники пятого следственного управления ГСУ СК России с дислокацией в Новосибирске в ходе расследования уголовного дела о гибели в Иркутске людей вследствие отравления спиртосодержащим средством (ч.3 ст.238 УК РФ) выявили преступление, в совершении которого подозревается начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП № 4 УМВД России по городу Денис Черемисин.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в отношении Черемисина возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц» (ч.3 ст.293 УК РФ). По версии следствия, с 28 января по 31 декабря 2016 года Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых уполномоченных полиции на административных участках, обслуживаемых отделом полиции № 4 УВД.

В результате в одном из торговых павильонов была реализована спиртсодержащая жидкость для употребления в пищевых целях под видом косметического средства для принятия ванн «Боярышник», в которой содержались вещества, опасные для жизни и здоровья человека, в том числе метанол, что повлекло гибель людей. В настоящее время Черемисин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По последним данным, из 123 поступивших в медицинские учреждения с подозрением на отравление метиловым спиртом, скончалось 77 человек, 3 пострадавших остаются в лечебных учреждениях. Как сообщалось ранее, по уголовному делу о массовом отравлении предъявлено обвинение всем 22 ранее задержанным лицам, в отношении 8 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 9 – в виде домашнего ареста, 5 – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Иван Гридин

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