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Екатеринбург

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Публикации за 10.01.17

Роспотребнадзор продолжит охоту на фунфырики: «Ждем изменений в законодательстве»

Роспотребнадзор продолжит охоту на фунфырики: «Ждем изменений в законодательстве»

Роспотребназор по Свердловской области вместе с полицейскими продолжают искать фунфырики в свободной продаже. Пока – в рамках постановления, срок действия которого заканчивается через две недели. Однако в руководстве ведомства ждут, что за это время федеральные власти успеют законодательно закрепить запрет на продажу спиртосодержащих лосьонов.

Как ранее писал NDNews.ru, с 28 декабря по 8 января специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели 710 проверок, в ходе которых была выявлена , суммарный объем изъятой продукции составил 694,8 литров. Как отметила сегодня на пресс-конференции замруководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская, лидерами по количеству изъятого стали Чкаловский район Екатеринбурга, Невьянск, Красноуфимск и Каменск-Уральский. Одновременно Роспотребнадзор принимает звонки на горячую линию – их поступило 33, причем в 23 случаев это были вопросы о том, что все-таки запрещается, а из 10 жалоб на торговлю «фунфыриками» подтвердились только две.

Напомним, после того, как в Иркутской области погибло более 70 человек, выпивших средство для ванн под названием «Боярышник», власти решили бороться с распространением спиртосодержащих жидкостей, которые официально не являются алкогольными напитками, но некоторым контингентом используются именно в этих целях. 23 декабря глава Роспотребнадзор РФ Анна Попова подписала постановление о запрете розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией сроком на 30 дней. Документ предполагает запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продавать непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25% общего объема, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. Ольга Диконская сегодня, отвечая на вопрос корреспондента NDNews.ru о том, что будет после 23 января, заметила, что в ведомстве ждут указаний от федерального начальства. «Ждем изменения в законодательстве, будут разработаны дополнительные механизмы», – считает Диконская. Она выразила надежду, что после того, как из магазинов пропадут спиртосодержащие косметические средства, их приверженцы не начнут спаиваться парфюмерной продукцией: «Духи пить не будут, они дорогие. А одеколоны…они разные бывают. Надеюсь, что этого не будет».

Добавим, начальник оперативного отдела станции скорой помощи Екатеринбурга Матвей Демин отметил: практически в каждом случае, когда человек попадает в больницу с алкогольным отравлением, речь идет не об отравлении какими-то примесями в спиртном, а о банальном неумеренном употреблении напитков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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