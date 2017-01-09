За новогодние праздники на Среднем Урале изъяли почти 700 литров спирта в фунфыриках

Публикации за 09.01.17

На Среднем Урале за новогодние каникулы изъяли почти 700 литров спирта в фунфыриках.

Как передает корреспондент NDNews.ru, управление Роспотребнадзора по Свердловской области в течение прошедших праздничных дней выявило более 5,6 тысяч единиц непищевой спиртосодержащей продукции, незаконно продававшейся на территории региона. По данным надзорного ведомства, суммарный объем изъятой продукции составил 694,8 литров.

Всего с 28 декабря по 8 января специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели 710 проверок, в ходе которых была выявлена незаконная продажа так называемых фунфыриков. «Ко всей продукции применены меры по изъятию или аресту», – отмечают санврачи.

Напомним, буквально перед Новым годом на Уралмаше обнаружили тела двух мужчин, умерших после застолья. В квартире дома по улице Калинина правоохранители нашли пузырьки со спиртом и наркотические вещества. Материалы по этому случаю переданы для принятия процессуального решения в Следственный комитет. Тела умерших направлены для проведения судебного медицинского исследования.

Ранее ГУ МВД РФ по Свердловской области сообщало, что в декабре свердловские полицейские изъяли из магазинов порядка 250 тыс. фунфыриков. Соответствующие рейды были активизированы после ЧП в Иркутской области, где от употребления «Боярышника» погибло более 70 человек.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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