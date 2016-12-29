В квартире нашли «Боярышник» и наркотики: на Уралмаше после застолья скончались двое мужчин (ФОТО)

Публикации за 29.12.16

Полиция Екатеринбурга вместе с коллегами из СКР проводят проверку по факту смерти в квартире на улице Калинина на Уралмаше двух мужчин, их тела без признаков криминала были обнаружены вечером 28 декабря.

Как сообщил сегодня NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение в дежурную часть территориального ОВД по данному факту поступило от врачей скорой помощи в 21.40. Сыщики установили, что жилье по указанному адресу снимал 34-летний гражданин Абросимов, зарегистрированный в Ачитском районе. В тот день к нему в гости пришли два знакомых –35-летний гражданин Хасанов из Ирбита и 31-летний гражданин Негарев из областного центра. С собой они принесли несколько так называемых «фунфыриков» объемом 0,25 литра с антисептическим раствором, изготовленным на одном из предприятий Рязанской области, которые они стали распивать.

« После этого все легли спать. Через некоторое время хозяин квартиры проснулся и обнаружил своих знакомых без признаков жизни. При осмотре помещения, где случилось ЧП, полицейские обнаружили и изъяли 9 флаконов из-под спиртосодержащей жидкости. Кроме того, там же сыщики нашли вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим, именно по этой причине на данном этапе утверждать, что потерпевшие скончались от отравления антисептиком, преждевременно», – прокомментировал Горелых.

Собранные материалы по факту смерти двух мужчин органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в следственный комитет. Как отмечают в СУ СК по Свердловской области, тела умерших направлены для проведения судебного медицинского исследования в целях установления давности и точной причины смерти. Кроме того, в настоящее время следователем СКР и полицейскими продолжается выполнение комплекса иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

На состоявшемся сегодня областном селекторном совещании врио начальника регионального полицейского главка генерал-майор Петр Кривегин дал указание руководителям всех без исключения территориальных ОВД во взаимодействии со специалистами Роспотребнадзора, общественности и иными заинтересованными ведомствами в ежедневном режиме до особого указания проводить оперативные мероприятия на подведомственной территории по выявлению точек сбыта всевозможных суррогатов. Поставлена задача максимально активизировать работу в этом направлении, в том числе, участковым уполномоченным и сыщикам подразделений по борьбе с экономической преступностью.

С начала 2016 года в Свердловской области возбуждено 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полицией проведено более 1200 проверок, изъято свыше 100000 литров суррогата, к административной ответственности привлечено более 700 человек, ликвидированы десять оптовых складов, прекращена деятельность шести мин-изаводов, занимавшихся производством и реализацией различного контрафакта, по одному в Заречном, Верхней Пышме, Тавде и три в Екатеринбурге. С учетом грядущих многодневных праздничных выходных, темпы работы сыщиков в данном направлении снижаться не будут.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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