В магазинах и киосках Свердловской области изъято 7359 фунфыриков общим объемом 800 литров

Публикации за 18.01.17

Роспотребнадзор продолжает проверки киосков, незаконно торгующих спиртосодержащими лосьонами. За три недели в торговых точках было изъято 7358 фунфыриков общим объемом 803 литра. Запрещенная продукция продавалась почти во всех городах региона.

«С 28 декабря по 17 января специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области проведено 1175 надзорных мероприятий, выявлена незаконная реализация спиртсодержащей непищевой продукции в количестве 7358 штук общим объемом 802,9 литра. Ко всей продукции применены меры по изъятию или аресту», – сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, торговлей занимались юрлица и индивидуальные предприниматели в городах по всей Свердловской области.

О фактах продажи спиртосодержащей непищевой продукции жителей области просят сообщать по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора (343) 362-87-46 и территориальных отделов в городах области (номера размещены здесь), либо написать обращение через интернет-сайт www.66.rospotrebnadzor.ru, заполнив специальную форму в разделе «Обращения граждан».

Напомним, после того, как в Иркутской области погибло более 70 человек, выпивших средство для ванн под названием «Боярышник», власти решили бороться с распространением спиртосодержащих жидкостей, которые официально не являются алкогольными напитками, но некоторым контингентом используются именно в этих целях. 23 декабря глава Роспотребнадзор РФ Анна Попова подписала постановление о запрете розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией сроком на 30 дней. Документ предполагает запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продавать непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25% общего объема, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. Ранее в Свердловской области было зафиксировано несколько летальных исходов в результате употребления «боярышника» и различных лосьонов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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