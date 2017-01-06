Четверо жителей Красноярска скончались от отравления коктейлем «Тайм-аут»

Публикации за 06.01.17

Четыре человека скончались в Красноярске после употребления алкогольного коктейля «Тайм-аут». Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, тела 32-летнего мужчины, его сестер 22 и 23 лет, а также 38-летней женщины были обнаружены вечером 5 января в комнате общежития по улице Гастелло в Кировском районе города. «Все они в течение дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль «Тайм-аут», который приобрели в павильоне», – уточнили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек).

В настоящее время следователи устанавливают павильон, где было приобретено суррогатное спиртное.

По данным СМИ, напиток направлен на экспертизу. Отмечается, что коктейль продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках.

Напомним, в декабре в Иркутске от отравления средством для принятия ванн «Боярышник» умерли 77 человек. Согласно результатам судмедэкспертизы, 74 из них отравились метанолом, остальные скончались от употребления значительной дозы этилового спирта.

Красноярск, Светлана Петрова

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