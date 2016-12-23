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Скандалы и происшествия

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Публикации за 23.12.16

Знал о метаноловой «Боярке», но ничего не предпринял: замглавы иркутского Роспотребнадзора стал фигурантом уголовного дела

Знал о метаноловой «Боярке», но ничего не предпринял: замглавы иркутского Роспотребнадзора стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет выявил признаки халатности в действиях заместителя руководителя иркутского регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова. Как сообщила пресс-служба ведомства, против него возбуждено уголовное дело ч.3 ст.293 УК РФ.

По данным следствия, с мая 2016 года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник», который и стал причиной массового отравления и гибели более 70 человек.

«Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов», – говорится в сообщении СКР.

В ведомстве уточнили, что наряду с этим проводятся дополнительные следственные действия в администрации Иркутской области. Готовятся материалы для принятия процессуальных решений в отношении иных должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов региона.

Напомним, ранее после массового отравления в Иркутске «Боярышником» с метанолом было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

В рамках расследования следователями СК России совместно с сотрудниками полиции были проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия в одном из районов города Иркутска. В результате был обнаружен склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции. Изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя.

Кроме того, на данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения «Боярышника».

По данным СКР, в настоящее время правоохранительными органами зафиксировано уже 122 сообщения об отравлении граждан метанолом. Среди погибших от употребления концентрата «Боярышник» 74 человека, 31 пострадавший находится в лечебных учреждениях.

В настоящее время по уголовному делу задержано 19 человек.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 23.12.16

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