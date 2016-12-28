В Иркутске в распространении метанольного «Боярышника» обвинили 16 человек

Публикации за 28.12.16

В Иркутске в рамках расследования уголовного дела о массовой гибели людей вследствие отравления метанолом, содержавшемся в «Боярышнике», шестнадцати фигурантам предъявлены обвинения. Их обвиняют в производстве, хранении, сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По уточненным данным, по состоянию на 28 декабря 2016 года из 123 человек, поступивших в медицинские учреждения с подозрением на отравление метиловым спиртом, от отравления метанолом скончалось 74 человек, 3 человека от злоупотребления алкоголем, 11 пострадавших находится в лечебных учреждениях, 26 человек были выписаны, 9 – самостоятельно покинули лечебные заведения.

В настоящее время по делу задержано 22 человека. В отношении 7 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 – в виде домашнего ареста, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде.

В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинения еще шестерым фигурантам.

В рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех причин и условий, способствовавших совершению преступления. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и бездействию всех должностных лиц органов исполнительной власти, как муниципального, так и регионального уровня.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 28.12.16

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