«Больше ада»: валокордин, зеленку и йод могут начать продавать по рецепту / Аптекари – против: это не спасет население от отравлений «Бояркой»

Публикации за 27.12.16

Валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту со второго квартала 2017 года. Об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер Александр Хлопонин.

По его словам, власти окончательно примут решение в первом квартале, будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. «Я думаю, что [валокордин] будет отпускаться в аптеках по рецепту со второго квартала», – сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

Хлопонин добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос о том, необходимо ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит также добавить зеленку, йод и другие спиртосодержащие препараты. При этом чиновник подчеркнул, что все спиртосодержащие жидкости двойного назначения будут отпускаться только по рецепту.

Впрочем, позже министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что не считает необходимым введение рецептурного отпуска настоек и других спиртосодержащих медицинских препаратов. «Я знаю о тех заявлениях, которые делали некоторые члены правительства. Вопрос по рецептурному отпуску пока не решен», – сказала глава Минздрава журналистам.

Министр указала, что российские пенсионеры принимают валокордин, корвалол и настойка боярышника чуть ли не ежедневно и в микродозах. Для применения препаратов имеются «четкие показания для большого количества людей», добавила она.

В то же время пресс-секретарь министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что Минздрав по поручению Хлопонина в течение января подготовит перечень медпрепаратов, которые будут отпускаться только по рецепту. По его словам, список будет составлен «во взаимодействии и с федеральными органами, и с региональными органами», передает РИА «Новости». Салагай добавил, что вопрос продажи спиртосодержащих лекарств по рецепту прорабатывается несколькими органами исполнительной власти, в результате чего будет принята оптимальная схема регулирования.

На прошлой неделе Хлопонин объявил о планах ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и «Боярышник», в связи с массовым отравлением в Иркутске. По его словам, данные препараты должны продаваться в аптеках по рецептам и в небольших упаковках. «Будут введены ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи – это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», – заявил Хлопонин.

Между тем, аптекари считают возможный запрет продажи йода и зеленки без рецепта неуместным. Подобное решение не поможет исправить ситуацию с отравлениями спиртосодержащими средствами, полагает исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. «Это уход от реальной проблемы, от реальных предложений решения той ситуации, которая есть, во избежание ее повторения», – сказала Игнатьева в интервью радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, вместо этого следует запретить называть «Боярышником» нелекарственные средства, а также убрать с улиц автоматы по продаже спиртосодержащих лосьонов.

Эксперт также отметила, что введение запрета спровоцирует напряжение среди малоимущего населения, потому что у ряда спиртосодержащих лекарственных средств нет альтернативной замены. «Они (препараты – прим. ред.) доступны для социально слабозащищенных слоев наших граждан, это наиболее доступные по цене лекарственные препараты, – сказала Игнатьева, – Кроме как социального напряжения среди наших пенсионеров, которые просто зависимы от сердечных капель, эта мера ничего не решающая».

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», содержащим метанол, произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в середине декабря. Пострадавшие стали поступать в больницы с вечера субботы, 17 декабря. В связи с массовой гибелью людей 19 декабря в Иркутске ввели режим ЧС. По последним данным, жертвами отравления суррогатом стали 77 человек, в больницах остаются 16 человек. В рамках расследования уголовного дела об отравлении «Боярышником» задержаны 23 человека. Фигурантами дела о халатности стали руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов и заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова. По версии следствия, чиновники были в курсе незаконной продажи ядовитой «боярки», но ничего не предприняли.

После трагедии Роспотребнадзор по поручению премьера Дмитрия Медведева на 30 суток приостановил торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией с содержанием этилового спирта более 25%.

Москва, Светлана Петрова

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