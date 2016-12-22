Прощай, «боярка»! Медицинские спиртосодержащие препараты будут продавать только по рецептам

Публикации за 22.12.16

Медицинские спиртосодержащие препараты, в том числе «Валокордин» и настойка боярышника, будут продаваться в аптеках по рецептам. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольное регулирование, в интервью телеканалу «Россия 24». Чиновник также заявил, что автоматы по продаже спиртосодержащих веществ будут ликвидированы.

«Та же настойка «Боярышника», которая используется как медицинский препарат, и который потребляют, она должна продаваться в аптеке и по рецепту, – отметил Хлопонин. – Не так, как сегодня в автоматах люди подходят, видят «Настойка боярышника» и, собственно говоря, покупают за деньги в автоматах».

Вице-премьер считает, что спиртосодержащие настойки не должны продаваться в поллитровой таре. «Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут введены ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи – это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», – заключил Хлопонин.

По его мнению, людям должно быть достаточно емкости на 4 тысячи капель, если для эффекта принимают от 10 до 40 капель.

«Валокордина надо 40 капель, 10 капель выпить, 4 капли выпить, чтобы он имел какой-то (эффект), хотя это не доказано врачами, что он имеет серьезную помощь, но людям помогает, люди давно это принимают, – сказал Хлопонин. – Но у тебя в такой небольшой баночке 4 тыс. капель – это на сколько хватит?».

Ранее сообщалось, что число погибших в результате отравления средством для принятия ванн «Боярышник» с метанолом в Иркутске достигло 71. Еще одна женщина умерла после употребления ядовитой поддельной водки. На лечении в больницах находятся 36 человек. В рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении алкогольным суррогатом задержано 13 человек, реди них индивидуальные предприниматели и их сотрудники, занимавшиеся мелкооптовой и розничной продажей «боярки» на городских рынках.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Ответственным за их исполнение назначен премьер Дмитрий Медведев. В документе уточняется, что меры направлены на совершенствование государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, сокращения потребления населением спиртосодержащей продукции в немедицинских целях. Срок исполнения поручения – 1 июля 2017 года.

В тот же день губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к правительству РФ с предложением запретить продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей в магазинах по всей России. Ранее такой запрет был введен только на территории региона. По словам главы области, еще в апреле он направил письмо с подобной просьбой на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, но ответа так и не получил.

Москва, Светлана Петрова

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