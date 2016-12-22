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Публикации за 22.12.16

Правительство РФ не хочет спаивать население: понижения акцизов на алкоголь не будет

Правительство РФ не хочет спаивать население: понижения акцизов на алкоголь не будет

В ближайшее время в России не планируется снижать акцизы на алкоголь. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Александр Хлопонин. В интервью телеканалу «Россия 24» он пояснил, что доступность спиртного может привести к спаиванию населения.

«Я пока не вижу необходимости вести разговор о значительном снижении акциза. Вообще, не надо делать, чтобы этот товар был всячески доступен, мы должны вести речь о здоровом образе жизни», – цитирует Хлопонина РИА «Новости».

По оценке вице-премьера, «любой алкоголь стоит столько, сколько он должен стоить».

«Можно, конечно, пойти по пути снижения акциза, но у нас же не стоит задача алкоголизации населения… Если мы попытаемся водку сделать по цене одеколона, ради чего мы этот рынок упорядочивали, вообще мы тогда хотим все население споить?» – подчеркнул Хлопонин.

По его мнению, основная задача правительства «не мотивировать людей алкоголизму», а сделать так, чтобы подобные товары были качественными.

Напомним, разговоры о снижении акцизов на алкоголь начались после массового отравления в минувшие выходные в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник», жертвами которого, по последним данным, стали 72 человека, всего же зарегистрировано 119 пострадавших.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, включая введение лицензирования и пояснил, что считает необходимым повысить на спиртсодержащую продукцию, «чтобы это не были флакончики за три копейки».

Сегодня стало известно, что медицинские спиртосодержащие препараты, в том числе «Валокордин» и настойка боярышника, будут продаваться в аптеках по рецептам.

Москва, Мария Вяткина

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