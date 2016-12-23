«Эхо» иркутского «Боярышника»: в Петербурге изъяли 40 тыс. бутылок суррогата

Публикации за 23.12.16

Петербургское управление Росалкогольрегулирования (РАР) совместно с экономической полицией и ФСБ во время рейда обнаружили и изъяли во Фрунзенском районе более 40 тысяч бутылок нелегального алкоголя.

Как сообщает РАР, нелегальный розлив винодельческой продукции различных наименований осуществлялся на Софийской улице. Бутылки суррогата маркировались поддельными федеральными специальными марками. Также склады спиртного суррогата были обнаружены в Выборгском районе.

Сегодня с утра сотрудники РАР и Управления «К» центрального аппарата ФСБ вместе со спецназом и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД проводят в масштабах города рейд по поиску нелегальных производств спиртного.

Как сообщает «Фонтанка», одна правоохранительная бригада вошла на Софийскую, 93, где застала разлив шампанского «Боско». Были задержаны рабочие-мигранты, начался демонтаж оборудования. Рейд прошел и по СНТ «Климовец» в Выборгском районе на улице Шишкина. Здесь в ангарах нашли уже подготовленную к продаже суррогатную водку. На месте «застукали» и мигрантов, которые разливали спирт из цистерн в бутылки и клеи этикетки десяти наименований водки.

Напомним, в Иркутске от отравления суррогатным алкоголем (настойкой «Боярышника» для ванн с метанолом) погибли уже более 70-ти человек. Десятки – в реанимации. Ведется расследование.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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