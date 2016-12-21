В России запретят свободную продажу спиртосодержащих жидкостей / Поручение правительству дал Владимир Путин

Публикации за 21.12.16

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Как сообщили в пресс-службе Кремля, ответственным за их исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

В документе указано, что меры направлены на совершенствование государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, сокращения потребления населением спиртосодержащей продукции в немедицинских целях. Срок исполнения поручения – 1 июля 2017 года.

Владимир Путин поручил Правительству РФ ужесточить правила производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, включая введение лицензирования указанных видов деятельности. Кроме того, он потребовал ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения.

Также отмечается, что будут введены обязательные маркировки спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории России, а ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции будет усилена. Помимо этого, президент потребовал от кабмина подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения спроса на суррогаты алкоголя.

Отметим, что ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко, где произошло массовое отравление людей спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», от употребления которой скончался 61 человек, обратился к Правительству РФ запретить продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей в магазинах по всей России. Ранее такой запрет был введен только на территории региона. По словам главы региона, еще в апреле он направил письмо с подобной просьбой на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, но ответа так и не получил.

Представитель Минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская заявила, что, по последним данным, в результате отравления «Боярышником» погиб 61 человек. Еще 40 человек находятся в больнице. Всего пострадали 106 человек.

Как писал «Новый День», по факту массового отравления арестованы 11 человек. Их подозревают в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ст.238 УК РФ). С 20 декабря на территории всей Иркутской области введен запрет на продажу непитьевой спиртосодержащей жидкости. В концентрате для принятия ванн, по словам главы межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Алексея Крупина, были антифриз и метанол.

Москва, Иван Гридин

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