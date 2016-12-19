В Иркутске ввели режим ЧС после массового отравления «бояркой» и запретили всю непищевую спиртосодержащую продукцию (ФОТО) / Медведев требует убрать автоматы с «фунфыриками» по всей стране

Публикации за 19.12.16

Число жертв отравления средством для принятия ванн «Боярышник» с метанолом в Иркутске выросло до 33 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Большинство людей скончались в больницах. Около 10 человек умерло до приезда врачей, не менее трех – во время госпитализации. Ранее сообщалось о 30 погибших. Власти Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации и запретили продажу «Боярышника» и других непищевых спиртосодержащих жидкостей до выяснения обстоятельств массового отравления.

Всего в минувшие выходные и в понедельник с признаками отравления были госпитализированы 54 человека. Все пострадавшие проживали в одном микрорайоне Ново-Ленино. Состояние многих выживших врачи оценивают как крайней степени и тяжелое. Большинство пострадавших поступили в состоянии комы. В Иркутск в связи с массовым отравлением суррогатом вылетает главный токсиколог министерства здравоохранения России, профессор Юрий Остапенко, передают местные СМИ.

Отравившиеся иркутчане употребляли внутрь ядовитое средство для принятия ванн «Боярышник» (фото с сайта мэрии Иркутска)

В настоящее время в Иркутске, по данным мэрии, проводятся квартирные обходы, горожан предупреждают об опасности отравления. Жителей просят не покупать и не употреблять «Боярышник», а также сообщать о фактах продажи смертоносной жидкости в мэрию и в полицию. Правоохранители и следователи ищут в городе точки продажи смертоносного средства. Минувшей ночью было обнаружено 5 нелегальных мест распространения «Боярышника», рассказал радиостанции «Говорит Москва» зам начальника управления по информационной политике, связям со СМИ и общественностью Иркутска Сергей Филиппенко. «С воскресенья на понедельник в месте распространения в микрорайоне Ново-Ленино было 109 таких точек проверено, в пяти продукт был обнаружен, изъят и отправлен на экспертизу», – сообщил чиновник. Также обнаружен производитель суррогата.

По данным областного полицейского главка, в ходе проверок павильонов по продаже алкогольной продукции в Иркутске изъято около 2 тысячи бутылок концентрата для ванн «Боярышник» емкостью 0,25 мл. Образцы «боярки» направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по региону. К настоящему времени уже проверено свыше 200 мест торговли в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, в том числе оптовые и мелкооптовые рынки, отчитались в полиции.

К настоящему времени правоохранителям удалось задержать семерых продавцов ядовитого «Боярышника». Ранее сообщалось о задержании двоих распространителей опасной жидкости. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

В Кремле назвали страшной трагедией произошедшее в Иркутской области массовое отравление людей суррогатным алкоголем, об инциденте доложено президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, эта ситуация «требует самого пристального внимания и принятия мер».

Премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя на заседании кабмина иркутскую трагедию, потребовал остановить продажу спиртосодержащих жидкостей в розничной торговле и назвал безобразием продажу в автоматах «Боярышника». По его словам, такую практику нужно запретить.

«Необходимо предпринять все меры либо для изъятия соответствующих препаратов из розничной торговли либо для того, чтобы их оборот был поставлен под полный контроль, включая упомянутую систему ЕГАИС», – цитирует слова Медведева «Интерфакс».

Глава правительства также заявил о необходимости привлечения к ответственности продавцов подобной продукции: «Прошу обратить на это внимание и Министерство внутренних дел, потому что часто в регионах автоматы какие-то с «Боярышником» вешают. Выглядит это совершенно чудовищно, особенно имея в виду, что это бесконтрольно осуществляется в самых разных местах».

Вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что все законопроекты об ужесточении оборота алкоголя будут приняты в ближайшее время.

Иркутск, Светлана Петрова

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