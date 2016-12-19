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Скандалы и происшествия

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Публикации за 19.12.16

Отравление «бояркой» в Иркутске: уже 30 погибших, пойманы двое распространителей суррогата / В прокуратуре не исключили дальнейшего роста числа жертв

Отравление «бояркой» в Иркутске: уже 30 погибших, пойманы двое распространителей суррогата В прокуратуре не исключили дальнейшего роста числа жертв

Число жертв отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске достигло 26 человек. Об этом журналистам сообщил прокурор Ленинского района города Станислав Зубовский. По его словам, сотрудники полиции и прокуратуры сегодня обнаружили тела шестерых погибших в микрорайоне Ново-Ленино – двух в коллекторах и четырех в квартирах. В надзорном ведомстве не исключили, что число жертв отравления может увеличиться, поскольку рейды полиции и прокуратуры по местам проживания потенциальных потребителей смертоносного косметического средства. В то же время Минздрав Иркутской области сообщает о 30 погибших от отравления суррогатом. По словам пресс-секретаря ведомства Татьяны Лебедевой, в больницах скончались 20 человек, еще 10 – дома, передает «Интерфакс». Чиновница добавила, что 15 отравившихся находятся под наблюдением медиков, почти все они в тяжелом состоянии.

Тем временем региональное управление Следственного комитета РФ сообщило о задержании двух распространителей «боярки», которым отравились десятки человек. Сейчас следователи совместно с полицейскими проводят обыски на рынках, где, предположительно, приобреталась опасная жидкость. Правоохранители выявили точки реализации суррогата, изъято свыше 2 тысяч емкостей ядовитого средства общим объемом более 500 литров. Как сообщает правительство Иркутской области, обнаружено место производства алкогольного контрафакта.

По данным СКР, на сегодняшний день в больницы поступили 42 человека, 25 из них скончались. В то же время прокурор Ленинского района Станислав Зубовский сообщил СМИ, что погибли 26 человек, а в региональном минздраве рассказали о 30 скончавшихся от отравления ядовитой «бояркой». Ранее сообщалось о 21 умершем.

Как выяснили следователи, жители микрорайона Ново-Ленино Ленинского района Иркутска в минувшие выходные покупали концентрат для принятия ванн «Боярышник» с имевшимся на этикетке предупреждением о том, что жидкость нельзя употреблять внутрь. Несмотря на это, люди «употребили эту продукцию как алкогольную, однако в средстве оказался концентрированный метиловый спирт вместо этилового», отметили в СКР.

По факту массовой гибели людей после употребления ядовитого спиртосодержащего средства возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Следователи допрашивают пострадавших, состояние которых стабилизировалось, назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.

Иркутск, Светлана Петрова

Иркутск. Другие новости 19.12.16

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