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Здоровье

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Публикации за 19.12.16

В ОНФ после ЧП в Иркутске предложили принудительно лечить алкоголиков

В ОНФ после ЧП в Иркутске предложили принудительно лечить алкоголиков

В ОНФ после массового смертельного отравления суррогатом в Иркутске выступили за принудительное лечение алкоголиков – в качестве одной из мер борьбы с суррогатом.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» член Центрального штаба ОНФ, замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин заявил, что спиртосодержащие препараты нужно приравнять к алкогольной продукции, оборот которой регулируется федеральным законодательством. По его словам, тогда на эти жидкости «будет другая цена, более жёсткий контроль и более жёсткая ответственность, как за незаконный оборот алкогольной продукции».

«Сегодня важно внести изменения в федеральное законодательство, установить жёсткие требования к реализации парфюмерно-косметической продукции, исключить такую продукцию, как косметические лосьоны, из продажи в аптеках. Статьи об административном нарушении за незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией надо усилить, штрафы должны быть увеличены», – подчеркнул Говорин.

Он отметил, что нужно усовершенствовать закон о наркологической и психиатрической помощи. «К людям, которые ведут асоциальный образ жизни, должны применяться меры и недобровольного освидетельствования, и, возможно, лечение без их согласия на основании решения суда», – считает представитель ОНФ. Он посоветовал властям «направить усилия на изменение мотивации подрастающего поколения, на снижение спроса, а так мы будем гоняться за воробьями, устранять дым во время пожара».

Заодно он предложил запретить выпуск спиртосодержащих жидкостей в больших бутылках, пояснив, что если тара будет объёмом в 10 миллилитров, покупать такую жидкость для употребления внутрь станет просто невыгодно.

Напомним, по последним данным, от отравления «Боярышником» в Иркутске умерли уже 33 человека. Большинство умерли в больницах, около 10-ти человек скончались до приезда врачей, не менее троих не успели довезти до госпиталя. В Иркутске ввели режим чрезвычайной ситуации и запретили продажу «Боярышника» и других непищевых спиртосодержащих жидкостей. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Всего в минувшие выходные и в понедельник с признаками отравления были госпитализированы 54 человека, в основном в состоянии комы. Все пострадавшие проживали в одном микрорайоне Ново-Ленино. Состояние многих выживших врачи оценивают как крайней степени и тяжелое.

Москва, Зоя Березина

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