Смертельный «Боярышник» могли привезти в Иркутск из Петербурга (ФОТО) / Компания-изготовитель отравы уже не существует

Публикации за 19.12.16

Петербургская компания, якобы изготовившая смертельный «Боярышник», убивший десятки человек в Иркутске, официально уже не существует.

Ранее сегодня глава сибирского межрегионального управления Росалкогольрегулирования Алексей Крупин рассказал, что, по предварительным данным, отравившиеся употребляли концентрат для принятия ванн «Боярышник», содержащий, согласно этикетке, 93% об. спирта этилового, экстракт боярышника, лимонное масло, глицерин и диэтилфталат. Также, судя по этикетке, жидкость была произведена в Петербурге по ТУ 9158-007-46931608-01 (документа с таким номером не существует). Экспертиза показала, что спиртосодержащая жидкость содержит метиловый спирт и антифриз.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в ведомстве, информация о петербургском производителе отравы была получена не «в результате оперативно-розыскных мероприятий», а после прочтения этикетки «Боярышника». На ней напечатано, что изготовителем «концентрата для принятия ванн» является ООО «Легат», Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 64.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в этом доме располагались три предприятия с таким наименованием, но они были ликвидированы в 2010, 2011 и 2015 годах. Телефоны этих компаний, указанные на интернет-сайте, в настоящее время недоступны.

Этикетка смертельного «Боярышника»

Ранее контролирующие ведомства неоднократно изымали у торговых организаций и индивидуальных предпринимателей спиртосодержащие жидкости с реквизитами «Легата». Так, в июне этого года арбитражный суд Татарстана по иску местного органа Росалкогольрегулирования привлек к ответственности индивидуального предпринимателя, у которого были изъяты аналогичные иркутским флаконы «Боярышника» с этикетками петербургского «Легата», а также флаконы «Боярышника», лосьонов «Свежесть» и «Березовые почки» с этикетками владикавказских ООО «Парфюмерно-косметическое предприятие» и «Русский лес».

В сибирском управлении Росалкогольрегулирования от комментариев отказались, сославшись на то, что рабочий день закончен. В СУ Следственного комитета России по Иркутской области ситуацию также пока не комментируют.

Напомним, по последним данным, от отравления «Боярышником» в Иркутске умерли уже 33 человека. Большинство умерли в больницах, около 10-ти человек скончались до приезда врачей, не менее троих не успели довезти до госпиталя. В Иркутске ввели режим чрезвычайной ситуации и запретили продажу «Боярышника» и других непищевых спиртосодержащих жидкостей. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Всего в минувшие выходные и в понедельник с признаками отравления были госпитализированы 54 человека, в основном в состоянии комы. Все пострадавшие проживали в одном микрорайоне Ново-Ленино. Состояние многих выживших врачи оценивают как крайней степени и тяжелое.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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