В Иркутске контрафактный «Боярышник» убил уже 41 человека

Публикации за 19.12.16

В Иркутске врачам не удалось изменить ситуацию с состоянием отравившихся спиртосодержащей жидкостью: из 57 пострадавших скончался 41 человек, рассказал прокурор Ленинского района Иркутска Станислав Зубовский.

Все отравившиеся пили спиртосодержащий «концентрат для принятия ванн», и продается в местных магазинах около 40 рублей. В городе выявили более ста точек продажи поддельного «Боярышника», в составе которого эксперты Минздрава обнаружили метанол и антифриз.

Возбуждено уголовное дело, следователям удалось задержать пятерых распространителей отравленного продукта. Кроме того, им удалось изъять из незаконного оборота более двух тысяч пузырьков «Боярышника».

На территории Иркутска введен режим чрезвычайной ситуации, торговля спиртосодержащей продукцией, предназначенной для бытовых и гигиенических целей в городе запрещена.

ЧП вызвало большой резонанс. Президент страны Владимир Путин находится в курсе происходящего в Иркутске. Премьер-министр Дмитрий Медведев в свою очередь призвал ужесточить правила продажи спиртосодержащих жидкостей, вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что законопроекты об ужесточении оборота алкоголя будут приняты в ближайшее время.

Как писал «Новый день», ранее глава сибирского межрегионального управления Росалкогольрегулирования Алексей Крупин рассказал, что, по предварительным данным, отравившиеся употребляли концентрат для принятия ванн «Боярышник», содержащий, согласно этикетке, 93% об. спирта этилового, экстракт боярышника, лимонное масло, глицерин и диэтилфталат. Также, судя по этикетке, жидкость была произведена в Петербурге по ТУ 9158-007-46931608-01 (документа с таким номером не существует). Экспертиза показала, что спиртосодержащая жидкость содержит метиловый спирт и антифриз.

По данным «Фонтанки», на этикетке опасного средства напечатано, что изготовителем «концентрата для принятия ванн» является ООО «Легат», Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 64. По данным «СПАРК-Интерфакс», в этом доме располагались три предприятия с таким наименованием, но они были ликвидированы в 2010, 2011 и 2015 годах. Телефоны этих компаний, указанные на интернет-сайте, в настоящее время недоступны.

Ранее контролирующие ведомства неоднократно изымали у торговых организаций и индивидуальных предпринимателей спиртосодержащие жидкости с реквизитами «Легата». Так, в июне этого года арбитражный суд Татарстана привлек к ответственности индивидуального предпринимателя, у которого были изъяты флаконы с этикетками петербургского «Легата», а также флаконы «Боярышника», лосьонов «Свежесть» и «Березовые почки» с этикетками владикавказских ООО «Парфюмерно-косметическое предприятие» и «Русский лес».

Напомним, большинство отравившихся умерли в больницах, около 10-ти человек скончались до приезда врачей, не менее троих не успели довезти до госпиталя. Всего в минувшие выходные и в понедельник с признаками отравления были госпитализированы 57 человек, в основном в состоянии комы. Все пострадавшие проживали в одном микрорайоне Ново-Ленино. Состояние многих выживших врачи оценивают как крайней степени и тяжелое.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 19.12.16

В ОНФ после ЧП в Иркутске предложили принудительно лечить алкоголиков. / Екатеринбург – пробковый в самом расцвете сил (ФОТО, СКРИНЫ). Почему в столице Урала никогда не решат транспортные проблемы. / В Апатитах сезон корпоративов открыло мега-побоище с участием персонала психбольницы. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»