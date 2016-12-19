Число жертв отравления «бояркой» с метанолом в Иркутске возросло до 21 / Возбуждено уголовное дело

Публикации за 19.12.16

В Иркутске возросло число жертв отравления спиртосодержащей жидкостью. «По данным на 12:00 по местному времени число госпитализированных увеличилось до 40 человек, погибших – до 19. Все пострадавшие от отравления – социально-неблагополучные граждане», – рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Карина Головачева.

Между тем, СМИ сообщают о гибели 21 человека. «По последним данным, с подозрением на отравление госпитализированы 37 человек, из них 21 человек скончался, еще 16 находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии», – рассказал источник «Интерфакса» в правоохранительных органах региона.

По данным министерства здравоохранения Иркутской области, вызвавшее массовое отравление вещество установить уже удалось. «Исследования показали, что все отравившиеся употребляли метиловый спирт, или метанол», – сообщил главврач медико-санитарной части ИАПО (где находится большинство госпитализированных с отравлением) Евгений Выговский.

По его словам, все пострадавшие употребляли техническую спиртосодержащую жидкость, не предназначенную для приема внутрь. «Госпитализированные, мужчины и женщины 35-50 лет, употребляли жидкость в разных компаниях. В больницу они доставлялись с разных адресов», – рассказал Евгений Выговский.

Как писал «Новый День», ранее появилось сообщение о гибели 17 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ).

По версии следствия 17 и 18 декабря жители одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска приобретали концентрат для принятия ванн «Боярышник», с имевшимся на этикетке предупреждением о запрещении внутреннего применения.



Иркутск, Иван Гридин

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