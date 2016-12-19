В Иркутске скончались 17 любителей «Боярышника» / За жизни еще 20 человек борются медики

Публикации за 19.12.16

Прокуратура Иркутска проводит проверку в связи с массовым отравлением жителей города спиртосодержащей жидкостью. Как сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства, вчера, 18 декабря, в медучреждения Ленинского района Иркутска с диагнозом отравление алкоголем поступило более 18 человек, 8 из них скончались.

К утру понедельника, 19 декабря, число горожан, доставленных в больницы достигло 37 человек, из них скончалось – 17 человек. По предварительным данным все пострадавшие употребляли парфюмерное косметическое средство «Боярышник». В связи с происшествием прокуратура Ленинского района Иркутска проводит проверку.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, по указанию прокуратуры следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ).

По версии следствия 17 и 18 декабря жители одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска приобретали концентрат для принятия ванн «Боярышник», с имевшимся на этикетке предупреждением о запрещении внутреннего применения. Следователи назначили проведение необходимых судебно-медицинских, судебно-химических экспертиз. Они, допрашивают очевидцев произошедшего, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на контроле прокуратуры.

Иркутск, Иван Гридин

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