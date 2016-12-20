NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 20.12.16

В Иркутской области объявлен день траура после массового отравления «Боярышником» / Число погибших превысило 50 человек, 13 пострадавших находятся при смерти

В Иркутской области объявлен день траура после массового отравления «Боярышником» Число погибших превысило 50 человек, 13 пострадавших находятся при смерти

В Иркутской области 20 декабря объявлен днем траура днем траура по погибшим в результате отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» с метанолом. Жертвами ядовитого средства стали более 50 человек. В больницах остаются более 20 пострадавших.

По информации регионального минздрава, за утро в больницах Иркутска скончались еще трое отравившихся. Таким образом, число умерших в медучреждениях города возросло с 25 до 28 человек, сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Лебедева. По ее данным, общее число погибших достигло 52 человек. Ранее сообщалось о 49 умерших. Всего в больницы было доставлено 54 человека с симптомами отравления, из них 28 к настоящему скончались, уточнила Лебедева.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко сообщил журналистам, что 13 отравившихся находятся в крайне тяжелом состояние, и шансы на их выживание равны нулю. «Столь тяжелая картина объясняется поздними обращениями в медучреждение и большой дозой принятого суррогата», – пояснил глава минздрава (цитата по РИА «Новости»).

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщили, что от отравления «Боярышником» скончались 54 человека.

Массовое отравление ядовитой «бояркой» произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в минувшие выходные. Пострадавшие мужчины и женщины в возрасте 25-50 лет и старше стали поступать в больницы с вечера субботы. Концентрат для ванн «Боярышник» продавался из-под полы в продуктовых киосках. Смертоносную жидкость горожане употребляли внутрь как алкоголь. Согласно результатам исследования, причиной отравления стал метиловый спирт, который содержался в средстве, хотя на упаковке в составе был прописан этиловый спирт.

В Иркутске с 19 декабря введен режим чрезвычайно ситуации. Власти приняли решение о полном запрете на реализацию в торговых точках города непищевой спиртосодержащей продукции. Накануне, по данным областного полицейского главка, из незаконного оборота было изъято около 2 тыс. бутылок «Боярышника». Полиция также сообщила о пяти задержанных, причастных к распространению суррогата, и выявлению подпольного цеха по его изготовлению в одном из садоводств Иркутска. По факту трагедии возбуждено уголовное дело уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Иркутск, Светлана Петрова

Иркутск. Другие новости 20.12.16

В Екатеринбурге задержан очередной пироман: поджигал светильники в подъездах (ФОТО). / Суд вынес приговор организаторам маршрутных войн в Челябинске: лидеру дали 10 лет «строгача». / Бывшему замминистра Шилиманову избирают меру пресечения в Верх-Исетском суде.

Ссылки по теме

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter