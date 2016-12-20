В Иркутской области объявлен день траура после массового отравления «Боярышником» / Число погибших превысило 50 человек, 13 пострадавших находятся при смерти

Публикации за 20.12.16

В Иркутской области 20 декабря объявлен днем траура днем траура по погибшим в результате отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» с метанолом. Жертвами ядовитого средства стали более 50 человек. В больницах остаются более 20 пострадавших.

По информации регионального минздрава, за утро в больницах Иркутска скончались еще трое отравившихся. Таким образом, число умерших в медучреждениях города возросло с 25 до 28 человек, сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Лебедева. По ее данным, общее число погибших достигло 52 человек. Ранее сообщалось о 49 умерших. Всего в больницы было доставлено 54 человека с симптомами отравления, из них 28 к настоящему скончались, уточнила Лебедева.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко сообщил журналистам, что 13 отравившихся находятся в крайне тяжелом состояние, и шансы на их выживание равны нулю. «Столь тяжелая картина объясняется поздними обращениями в медучреждение и большой дозой принятого суррогата», – пояснил глава минздрава (цитата по РИА «Новости»).

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщили, что от отравления «Боярышником» скончались 54 человека.

Массовое отравление ядовитой «бояркой» произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в минувшие выходные. Пострадавшие мужчины и женщины в возрасте 25-50 лет и старше стали поступать в больницы с вечера субботы. Концентрат для ванн «Боярышник» продавался из-под полы в продуктовых киосках. Смертоносную жидкость горожане употребляли внутрь как алкоголь. Согласно результатам исследования, причиной отравления стал метиловый спирт, который содержался в средстве, хотя на упаковке в составе был прописан этиловый спирт.

В Иркутске с 19 декабря введен режим чрезвычайно ситуации. Власти приняли решение о полном запрете на реализацию в торговых точках города непищевой спиртосодержащей продукции. Накануне, по данным областного полицейского главка, из незаконного оборота было изъято около 2 тыс. бутылок «Боярышника». Полиция также сообщила о пяти задержанных, причастных к распространению суррогата, и выявлению подпольного цеха по его изготовлению в одном из садоводств Иркутска. По факту трагедии возбуждено уголовное дело уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Иркутск, Светлана Петрова

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