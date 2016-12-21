В Иркутске задержали 11 распространителей метанолового «Боярышника» / От яда скончались 60 человек

Публикации за 21.12.16

В рамках расследования уголовного дела по факту массовой гибели людей после употребления спиртосодержащего средства силовики задержали в Иркутске 11 человек, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Данные люди задержаны по возбужденному уголовному делу (ч.3 ст.238 УК РФ, «производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» – прим. ред.). Часть из них между собой не связаны. Для их задержаний было достаточно оснований. Все остальные подробности являются тайной следствия», – сообщил представитель полиции на заседании городской комиссии по ЧС, которого процитировали в пресс-службе мэрии, передает «Интерфакс».

На данный момент, по сообщениям Минздрава, число погибших от отравления составляет 60 человек, всего пострадали 102 жителя Иркутска. В больницах остаются 40 человек, пятеро выписаны после снятия симптомов отравления. В Минздраве также отметили, что последние два человека скончались не в больнице, их тела были доставлены в морг с мест жительства.

Напомним, люди начали поступать в больницы с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость – парфюмерный концентрат для ванн «Боярышник», который содержал метиловый спирт (метанол), хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. В связи с массовой гибелью людей в понедельник в Иркутске был введен режим ЧС, во вторник – в Иркутской области. Вторник в регионе был объявлен днем траура.

Как сообщили в пресс-службе СКР, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл в Иркутск и лично скоординировал работу. Он также провел оперативное совещание с участием зампреда СКР Ильи Лазутова, руководителя ГУ криминалистики СКР Зигмунда Ложиса, руководства пятого следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Новосибирске), СУ СК России по Иркутской области, оперативно-следственной группы в составе следователей и криминалистов следственных управлений, а также опытных криминалистов и специалистов центрального аппарата СК России.

В ходе совещания председатель СК России заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела. Задержаные – индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу указанной жидкости в торговых павильонах на рынках «Прогресс», «Привоз», «Бакалея» Иркутска, а также иных местах. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно допросам самих задержанных, а также потерпевших и свидетелей, торговля «Боярышником» была налажена в указанных торговых точках на протяжении длительного времени. Жидкость поступала в торговые точки без каких-либо документов и продавалась «из-под полы» для употребления в качестве алкогольного напитка. Фактов отравления метанолом ранее не фиксировалось.

По уголовному делу проведено 11 обысков в местах реализации спиртосодержащей продукции, более 90 осмотров, назначено порядка 70 экспертиз, в том числе судебно-медицинских, химических, технических и других. В качестве свидетелей допрошено более 100 человек. Кроме того, с целью пресечения незаконной реализации спиртосодержащей продукции «Боярышник» и выявления оптово-розничных складов, реализующих алкогольную продукцию, силами органов внутренних дел организована и проведена проверка более 1,5 тысяч торговых предприятий. В ходе проверок изъято более 6,5 тысяч литров различной спиртосодержащей продукции.

По информации радиостанции «Говорит Москва», за ночь в Иркутске изъяли 12 тонн контрафактного алкоголя. Данные на заседании комиссии по ЧС привёл руководитель компании «Безопасный город» Андрей Медведев. Он отметил, что прошли массовые рейды по изъятию контрафакта, на горячую линию мэрии за сутки поступило сто звонков с сообщениями о незаконной торговле. Также отмечается, что в настоящее время торговцы переключились на продажу средства «Целебная сила» вместо «Боярышника».

Также в настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и РСО-Алании по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости «Боярышник». Ознакомившись с планом дальнейшего расследования уголовного дела, Александр Бастрыкин обозначил ряд первоочередных задач и отметил, что по результатам расследования должна быть дана уголовно-правовая оценка действиям не только распространителей опасной продукции, но и всех лиц, причастных к появлению на прилавках этого концентрата, в том числе поставщика и производителя.

Иркутск, Иван Гридин

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