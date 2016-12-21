В 100 селах Якутии ввели «сухой закон»

Публикации за 21.12.16

На территории еще 13 населенных пунктов Якутии введен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Таким образом, число сел, где действует «сухой закон», достигло 100, говорится в сообщении регионального государственного собрания.

В последний раз запрет на розничную продажу алкоголя вводился в октябре этого года. Тогда число сел с «сухим законом» достигло 87. «Соответствующие законы 20 декабря 2016 года приняты в ходе XXVI (очередного) пленарного заседания государственного собрания под председательством Александра Жиркова», – говорится в сообщении.

Отметим, что перечень населенных пунктов с полным запретом продажи алкоголя пополнили села Сатагай, Черюмче, Кысыл, Булгунняхтах, Тойон-Ары, Быковский, Юрюнг-Хая, Эжанцы, Табага, Хапчагай, Кемпендяй, Дабан и Черендей.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 21.12.16

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