В Иркутске начнут сносить павильоны, где торговали «Боярышником» / Прокуратура: отдельные проверки полиции носили формальный характер

Публикации за 22.12.16

В Иркутской области сотрудники прокуратуры продолжают проверку по фактам отравления и гибели граждан на территории региона в результате употребления спиртосодержащей продукции. По состоянию на 22 декабря зарегистрировано 119 пострадавших в результате отравления спиртосодержащей продукции, из них 72 человека скончались.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в Ленинском районе Иркутска организован надзор за работой полиции и контролирующих органов. В настоящее время сотрудники полиции провели более 400 проверок торговых объектов и изъяли в общей сложности более 30 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, вчера, 21 декабря прокурор Ленинского района провел межведомственное совещание с участием руководителей отделов полиции, заместителя мэра Ленинского округа администрации. Оно было посвящено вопросам профилактики и взаимодействия.

Районная прокуратура также организовала надзор за проведением проверок, что позволит устранить нарушения. Так, например, при выявлении в торговых объектах фактов продажи косметического средства «Боярышник», сотрудники полиции не всегда изымали иную незаконную алкогольную продукцию, а некоторые проверки носили формальный характер. По выявленным нарушениям прокуратура района подготовила представление на имя начальника МУ МВД России «Иркутское».

Также прокуратура района подготовила проект представления на имя председателя правительства Иркутской области. В документе говорится о бездействии министерства имущественных отношений области в части расторжения договоров аренды земельных участков, на которых установлены нестационарные торговые объекты, в отношении владельцев которых правоохранительные органы неоднократно направляли информацию о нарушениях законодательства при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На данный момент комитет по управлению муниципальным имуществом Иркутска уже определил 5 нестационарных торговых объектов, с владельцами которых расторгнуты договоры аренды. В связи с этим после проведения необходимых процедур торговые павильоны снесут. Напомним, следователи ведут расследование уголовного дела по статье «производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ). В Ленинский районный суд Иркутска поступили ходатайства об избрании меры пресечения в отношении 13 задержанных, подозреваемых в совершенеии данного преступления. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Между тем, чиновникам может грозить ответственность по статье «халатность». Об этом «Интерфаксу» заявил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман. «По результатам прокурорской проверки будут приняты жесткие меры вплоть до постановки вопроса о возбуждении уголовных дел о халатности и бездействии должностных лиц в связи с этой чрезвычайной ситуацией. Причем не только по конкретному данному факту, но и по другим», – сказал Буксман.

По его словам, прокурорская проверка в Иркутской области должна дать ответы на ряд вопросов. «Мы сейчас оцениваем произошедшее, как это вообще могло возникнуть, где были контрольные органы, местная власть», – отметил первый замгенпрокурора.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в больницы с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость – парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник». Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

Иркутск, Иван Гридин

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