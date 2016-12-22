Число жертв отравления метанолом в Иркутске достигло 71 / В городе зафиксировано первое смертельное отравление водкой

Публикации за 22.12.16

В Иркутске, где ранее от отравления настойкой «Боярышник» погибли более 70 человек, зафиксирован первый за последнее время случай гибели от отравления поддельной водкой. Об этом сообщила начальник департамента здравоохранения города Наталья Тарабан.

«Бригада скорой помощи констатировала факт смерти женщины на дому, родственники утверждают, что она употребляла водку марки «Белая береза». Это первый случай отравления водкой в Иркутске», – рассказала Тарабан на городском заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

При этом она уточнила, что водка именно такой марки была обнаружена вместе с «Боярышником» в подпольном цехе в Иркутске, где также нашли канистры со спиртосодержащей продукцией, в которой был обнаружен метиловый спирт, передает «Интерфакс».

По данным ГУ МВД по Иркутской области, в городе также обнаружена водка марок «Царская охота», «Белая береза», «Финское серебро», «Пшеничная» с признаками контрафакта.

Отметим, что по последним данным, от отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» в Иркутске погиб 71 человек. По словам пресс-секретаря регионального Минздрава Татьяны Лебедевой, в медучреждениях скончались 40 человек, 31 умер по месту жительства. Всего от отравления пострадали 117 жителей города. В больницах остаются 36 человек. Пять человек выписаны, еще пять самостоятельно покинули лечебные учреждения.

Городские власти обещали оказать помощь при организации похорон погибших людей. «Неопознанные и опознанные, но невостребованные родственниками тела будут захоронены силами МУП «Ритуал». Семьи умерших, которые сами возьмутся за организацию похорон, получат единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. 711 рублей», – рассказал на заседании КЧС заместитель главы города Михаил Малыхин.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Как сообщили в пресс-службе Кремля, ответственным за их исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. В документе указано, что меры направлены на совершенствование государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, сокращения потребления населением спиртосодержащей продукции в немедицинских целях. Срок исполнения поручения – 1 июля 2017 года.

Отметим, ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к Правительству РФ с предложением запретить продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей в магазинах по всей России. Ранее такой запрет был введен только на территории региона. По словам главы области, еще в апреле он направил письмо с подобной просьбой на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, но ответа так и не получил.

По факту массового отравления задержаны уже 13 человек. Их подозревают в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (ст.238 УК РФ). По словам главы межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Алексея Крупина, в концентрате для принятия ванн «Боярышник» были антифриз и метанол.

Иркутск, Иван Гридин

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