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Скандалы и происшествия

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Публикации за 26.12.16

СКР сообщил о 23 задержанных по делу о массовом отравлении «Боярышником» в Иркутске / Вслед за отравленной «бояркой» изъято более 6 тонн стеклоочистителя с метанолом

СКР сообщил о 23 задержанных по делу о массовом отравлении «Боярышником» в Иркутске Вслед за отравленной «бояркой» изъято более 6 тонн стеклоочистителя с метанолом

Число задержанных по делу о массовом отравлении средством для ванн «Боярышник» с метанолом в Иркутске достигло 23 человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В ведомстве отметили, что в их числе замруководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность). Об уголовном преследовании чиновника стало известно в конеце прошлой неделе. По версии следствия, он проигнорировал неоднократные обращения в ведомство о незаконной продаже на территории Иркутской области спиртосодержащего концентрата для ванн «Боярышник» и о введении запрета на реализацию опасного средства в рознице.

В СКР также сообщили, что в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из районов города Иркутска был обнаружен склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции. Изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Кроме того, указали в ведомстве, на данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения «Боярышника». Произведенная с применением метанола продукция изъята сотрудниками СК РФ.

По данным на утро понедельника, число жертв смертоносного «Боярышника» увеличилось до 76 человек. Из 19-ти ранее задержанных по делу об отравлении «Боярышником», 5 фигурантов оставлены под стражей, 10 находятся под домашним арестом. Одна подозреваемая отпущена на подписку о невыезде, дела остальных будут рассмотрены во вторник, 27 декабря.

Москва – Иркутск, Ольга Панфилова

Москва – Иркутск. Другие новости 26.12.16

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