В Великом Новгороде нашли стеклоочиститель с превышенным в 660 раз содержанием метанола

Публикации за 12.01.17

В одном из магазинов Великого Новгорода продавалась стеклоомывающая жидкость «Тайфун», в которой содержание метанола было превышено в 660 раз. Об обнаружении опасного стеклоочистителя сообщает местный СКР. По данному факту начата доследственная проверка, ход которой взяло на контроль руководство областного СКР.

Магазину, где нашли эту жидкость, Роспотребнадзор выдал предписание прекратить ее продажу.

Проверки были организованы после того, как в Иркутской области несколько десятков человек погибли от отравления метанолом, содержащимся в средстве для ванн «Боярышник».

Великий Новгород, Полина Николаева

Великий Новгород. Другие новости 12.01.17

Говорухин против передачи Исаакия РПЦ. «Тяжело комментировать». / В Петербурге угнали «Газель» с колбасой. / В Петербурге с девятого этажа сорвался промышленный альпинист. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»