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Курган

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Публикации за 15.02.17

В Зауралье изъяли из оборота 85000 бутылок «Боярышника»

В Зауралье изъяли из оборота 85000 бутылок «Боярышника»

Итоги деятельности регионального УМВД за 2016 год подвели в Курганской области. Одним из направлений работы стало выявление и пресечение фактов незаконного производства и оборота алкогольной продукции. За год из незаконного оборота было изъято около 380 тысяч единиц алкогольной продукции, что составило более 230 тысяч литров.

Так, 22 июня 2016 года в Кургане пресечена незаконная деятельность цеха по производству контрафактного алкоголя, где была установлена конвейерная линия по розливу, имелось сырьё для производства, пломбировочные устройства, рулоны с акцизными марками, а также готовая алкогольная продукция. Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, все 40 работников «завода» проживали в этом же цехе. В результате организатор преступной деятельности был арестован, ведется следствие.

В декабре 2016 года сотрудниками УЭБиПК УМВД выявили преступную группу, занимающейся оборотом контрафактной алкогольной продукции в особо крупном размере. В результате проведённых мероприятий установлены места хранения крупных партий алкогольного фальсификата, из незаконного оборота изъято 79 тысяч бутылок алкогольного фальсификата и более 85000 единиц косметического средства «Боярышник». В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.02.17

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