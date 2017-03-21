Мэрия передумала перекапывать площадь 1905 года – к вопросу вернутся после ЧМ

Публикации за 21.03.17

Год назад администрация города заявила о планирующейся реорганизации площади 1905 года, в рамках которой пространству, использующемуся в качестве парковки, должны были придать больше смысла. Также планировалось перезахоронить останки, которые покоятся под брусчаткой – раньше здесь был погост при Богоявленском соборе. Однако воплощение этих планов отложили.

Как напоминает NDNews.ru, провести реорганизацию главной площади Екатеринбурга в мэрии решили в рамках подготовки города к проведению Чемпионата мира по футболу. До него тогда оставалось два года – и в муниципалитете заявили, что в 2016-м проведут конкурс среди архитекторов на лучшую концепцию площади 1905 года, а в 2017-м приступят к собственно работам. Планировалось основательно перекопать периметр, в том числе, чтобы вывезти и перезахоронить останки с территории бывшего кладбища при Богоявленском соборе. Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин, в частности, сообщал: при изучении исторических документов выяснилось, что под брусчаткой современной площади остались кости еще сотни жителей дореволюционного города.

Однако выяснилось, что реорганизация откладывается. «До Чемпионата мира не планируем что-то с ней делать. Но работы ведутся – сейчас одна из проектных организаций готовит соответствующий документ, разрабатывает проект концепции площади. Это будет не столько реконструкция, сколько реорганизация. Это ведь лицо города, и тут должно быть общественное пространство, а не просто парковка – достояние всего города, а не маленькой группы автомобилистов, – сказал NDNews.ru представитель администрации Екатеринбурга Алексей Редин. – Сначала проект представят нам, потом – экспертному сообществу, а потом уже будем обсуждать. Но, в любом случае, вернемся к вопросу уже после чемпионата. Тем более что для этого требуются большие финансовые вложения».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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