На площади 1905 года рабочие наткнулись на кости (ФОТО)

Публикации за 14.04.17

На площади 1905 года, где ведутся строительные работы возле ЦУМа, вновь были обнаружены останки. Скорее всего, найденные в центре города кости – не человеческие, хотя и такие находки уже бывали.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, в 2008 году на площади 1905 года было обнаружено кладбище, которое располагалось на месте Богоявленского кафедрального собора, разрушенного в 1930 году. Однако находка, сделанная рабочими вчера вечером, скорее всего, не имеет к нему отношения. Обнаруженные при проведении работ у ЦУМа останки залегали неглубоко, поэтому строители сделали вывод, что кости попали в центр города откуда-то извне – их, скорее всего, завезли вместе с землей, когда отсыпали дорогу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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