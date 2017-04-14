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Публикации за 14.04.17

На площади 1905 года рабочие наткнулись на кости (ФОТО)
Фото Е1

На площади 1905 года рабочие наткнулись на кости (ФОТО)

На площади 1905 года, где ведутся строительные работы возле ЦУМа, вновь были обнаружены останки. Скорее всего, найденные в центре города кости – не человеческие, хотя и такие находки уже бывали.

Новый День: На площади 1905 года рабочие наткнулись на кости (ФОТО)

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, в 2008 году на площади 1905 года было обнаружено кладбище, которое располагалось на месте Богоявленского кафедрального собора, разрушенного в 1930 году. Однако находка, сделанная рабочими вчера вечером, скорее всего, не имеет к нему отношения. Обнаруженные при проведении работ у ЦУМа останки залегали неглубоко, поэтому строители сделали вывод, что кости попали в центр города откуда-то извне – их, скорее всего, завезли вместе с землей, когда отсыпали дорогу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.04.17

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