Мэрия Екатеринбурга выставит на продажу четыре памятника регионального значения / Депутаты посчитали цену объектов заниженной

Публикации за 21.03.17

Администрация Екатеринбурга планирует объявить конкурсы для продажи двух зданий и двух помещений, которые признаны объектами культурного наследия регионального значения. Комиссия по муниципальной собственности городской думы предварительно одобрила это решение.

Как передает корреспондент NDNews.ru, среди выставленных на продажу памятников есть здание общественной школы начала ХХ века, расположенное по адресу: ул. Бажова, 137. Площадь дома с пристроями составляет 623 кв. м. Мэрия назначила за него цену в 35,6 миллионов рублей. Примечательно, что дом располагается на участке, который относится к категории «земли под объекты здравоохранения и социального назначения», и это накладывает ограничения на деятельность будущего собственника здания.

Кроме того, мэрия продает «Дом Рейнфельд» на Карла Маркса, 8, площадью 165 кв. м. Усадьба конца XIX века уйдет с молотка за 7,4 миллиона рублей. Сейчас здание находится в аренде у компании ООО «Плазма», договор заключен до 2020 года.

Также администрация готовит к продаже два помещения, которые располагаются в архитектурных памятниках. В «особняке позднего классицизма» на ул. Горького, 28, продается комната на первом этаже площадью 8,5 кв. м, заявленная цена – 115 тысяч рублей.

В Доме старых большевиков на ул. 8 Марта, 1, на продажу выставляется подвал, который занимает 75 кв. м. Он оценен в 1,5 миллиона рублей. Сейчас помещение арендует предприниматель Олег Третьяков.

По словам замначальника ДУМИ Владимира Захарова, все перечисленные объекты были включены в программу приватизации. По условиям конкурса, покупатель будет обязан отремонтировать памятник и обеспечить его сохранность. Но у некоторых депутатов все же закрались сомнения. Так, Николай Антонов заявил, что оценка объектов культурного наследия со стороны департамента не всегда адекватна. Особенно его поразило, что исторический особняк в центре города стоит 7 миллионов рублей, тогда как обычное подвальное помещение на Уралмаше оценивается в 8 миллионов рублей. В ответ чиновники заявили, что конкурс на проведение оценки муниципального имущества «традиционно» выигрывает одна и та же компания, и в мэрии довольны этим сотрудничеством. «Мы услышали ваши претензии по оценщику, и они нам не очень понятны. Если Вас так беспокоит цена, так заявитесь на конкурс, а потом перепродайте дом дороже», – парировал замглавы администрации города Вадим Дударенко.

Депутат пропустил это замечание и пустился в рассуждения, что мэрия не желает продавать заброшенные архитектурные памятники. В пример он привел усадьбу Первушина на Декабристов, 20. Дом находится в плачевном состоянии, пережил пожар, и сейчас его занимают, по выражению депутата, «люди социально неориентированные». Вероятно, народный избранник имел в виду обычных бездомных. «Давайте продавать то, что брошено и в скором времени может быть утрачено. А то сейчас идет продажа памятников, которые арендуются и приносят городу прибыль. Я за этот вопрос голосовать не буду», – заявил Антонов.

Добавим, что вопрос по продаже памятников будет рассмотрен на ближайшем заседании городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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